I en ny trusselvurdering fra etterretningstjenesten til USAs militære , kommer det frem at general Scott Berrier mener Russlands hær nærmest har forduftet som følge av krigen i Ukraina.

Moderniseringen av den russiske hæren etter oppløsningen av Sovjetunionen, har blitt revet vekk på litt over ett år, ifølge Berrier.

– 2022 var ikke et godt år for det russiske militæret. Den moderne russiske hæren er etter min mening borte, sier generalen i trusselvurderingen.

– De har gått helt i stå

Berrier mener verden i øyeblikket står overfor «et farlig sted» når det gjelder i Russland.

– Putin leter ikke etter noen utvei akkurat nå, og Moskva har gjort det tydelig i offentligheten at man er fast bestemt på å oppnå sine mål i Ukraina ved hjelp av militæret.

Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i blant annet Ukraina, støtter vurderingen til Berrier.

– De har gått helt i stå. Vurderingen er at de russiske styrkene faktisk ikke engang har kapasitet til å sette i gang flere offensiver, men bare kan forsvare de erobrede områdene. Alt de hadde har blitt borte siden krigen startet, sier Mathiesen til dansk TV 2.

Motoffensiv nært forestående

Tidligere har det kommer rapporter om at Russland har børstet støv av stridsvognene T-54 og T-55, og sendt de til Ukraina. De første ble produsert sent på 1940-tallet, i årene like etter andre verdenskrig.

Ukraina har i flere måneder forberedt en motoffensiv mot russerne. Ukrainske myndigheter har uttalt at offensiven er rett rundt hjørnet.

USA anslår at 20.000 russiske soldater er drept i Ukraina siden begynnelsen av desember, uttalte John Kirby, talsmann for Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, sist uke.

Ifølge Kirby anslår amerikansk etterretning også at 80.000 russiske soldater såret i kamp i Ukraina de siste fem månedene. Rundt halvparten av de 20.000 russiske soldatene som er drept i år, var leiesoldater fra Wagner-gruppen, anslår USA.