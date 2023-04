Forbrukerrådet fraråder å gi gavekort

– Slik det er i dag, kan ikke vi i Forbrukerrådet anbefale å gi bort gavekort. Mottakeren blir trukket i gebyrer og kan risikere å ikke få brukt pengene på grunn av kort gyldighet. Overfør heller penger om du ønsker å gi det i gave, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

Denne uken har familie- og kulturkomiteen på Stortinget behandlet et forslag fra SV om nye regler for gavekort. Et flertall bestående av regjeringspartiene og Frp går mot flere av innstrammingene.

Ville rydde opp

På den andre siden står en allianse bestående av SV, Høyre og Venstre. De vil blant annet innføre et krav om en standard gyldighetstid, og peker på tre år som en mulig lengde.

– Vi har sett at mange opplever å sitte med gavekort som går ut på dato uten å få brukt det. Kortene har ofte veldig forskjellige utløpstider, og det er vanskelig å holde orden på det. Ofte står utløpstiden med veldig liten skrift, sier SVs Kathy Lie til NTB.

Det var hun som fremmet gavekortforslaget i Stortinget.

– Vi ville gjerne rydde opp i dette og få en standardisering av utløpstidspunktet, sier hun.

Forbrukerrådet: – Veldig synd

Forbrukerrådet støtter forslaget.

– En tydelig og forutsigbar gyldighet for alle gavekort ville bidratt til at forbrukerne ikke tapte alle disse pengene. Vi stiller oss bak et krav om minste gyldighetstid og synes det er veldig synd om det ikke skal gå igjennom. De eneste som tjener på at gavekort ligger ubrukt, er næringsdrivende – forbrukerne er taperne her, sier Iversen til NTB.

Han viser til økonomieksperter som har anslått at det ligger ubrukte gavekort for milliardverdier i norske skuffer og lommebøker.

– Når forbrukerne må forholde seg til et hav av ulike gyldighetsperioder, er ikke det så rart, sier han.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker seg foreløpig ikke standard utløpstid. De viser til et brev fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hvor hun riktignok sier at det kan være grunn til å se nærmere på dette.

Uholdbart!

Sammen med Høyre og Venstre ville SV også innføre et forbud mot å trekke gebyrer fra gavekortet.

– Vi oppdaget at noen gavekort blir mindre verdt mens de ligger i skuffen. Det blir trukket gebyrer hvis man ikke har brukt det på noen måneder. Det er helt uholdbart, sier Lie.

SV-politikeren mener at hvis du gir et gavekort på 500 kroner til noen, så må det være verdt 500 kroner.

– Det kan ikke plutselig være verdt 400 kroner.

Hun har forståelse for at kortselskapene må ta inn noen penger, men mener at de heller kan trekke disse pengene når gavekortet blir kjøpt.

Mindre forpliktende

Sammen med Fremskrittspartiet dannet Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall for et mindre forpliktende gavekort-vedtak.

De ber regjeringen å «vurdere en styrking av forbrukernes rettigheter ved erverv og bruk av gavekort». De krever ikke å innføre et forbud mot å trekke penger fra gavekortet, men ber regjeringen vurdere det. Et punkt om å gjøre vilkårene for gavekortet tydelige på selve kortet, som SV foreslo, er med videre i flertallsforslaget.

Det skal uansett sies at regjeringen kan velge å gå lenger enn Stortingets anmodning når de går inn i saken og skal vurdere en styrking av rettighetene.

– Det kan vi absolutt håpe på. Jeg hadde jo et mål om å få til enda mer, men er sånn halvfornøyd med det vi endte opp med, sier Lie.

Usikkerhet

Hun er usikker på om hun vil fortsette å gi folk gavekort.

– Jeg synes det er mest gøyalt med gavekort på for eksempel en middag, reise eller en opplevelse. Men hvis det er et gavekort på et rent beløp, så kan man like godt gi penger hvis man vil være sikre på at alle pengene når fram, sier Lie.

Saken skal opp til votering i Stortinget 9. mai, men partiene har altså allerede nå flagget standpunkt.