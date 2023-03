Russiske angrep mot Bakhmut skal ha stanset

Det britiske forsvarsdepartementet og den ukrainske hærsjefen Valerij Zaluzjnyj kommer med likelydende opplysninger om situasjonen ved byen.

Forsvarsdepartementet opplyser i sin daglige oppdatering av krigen i Ukraina at Russlands forsøk på å ta Bakhmut har stoppet på grunn av «ekstrem utmattelse» blant de russiske styrkene.

Departementet mener at dette tyder på at russerne er på vei tilbake til en mer defensiv posisjon og hevder at det skyldes at deres offensiv, som startet i januar, har feilet. Dette samsvarer med Zaluzjnyjs vurdering.

Bakhmut utgjør imidlertid fortsatt et av de vanskeligste og hardest rammede områdene ved fronten.

Det britiske forsvarsdepartementet bemerker at Ukraina også har lidd store tap der.

