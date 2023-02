«Ordningen er etablert for personer – uansett alder – som ikke tilfredsstiller de ordinære helsekravene, men hvor et forholdsvis enkelt trafikkbilde samt søkers lokalkunnskap, kompenserer for helsesvekkelsen slik at kjøringen kan foregå på en trygg måte», heter det i førerkortforskriften fra Vegdirektoratet.

– Betyr mye å kunne ta seg en tur til venner eller dra på butikken

Bestemmelsen har først og fremst betydning for nordmenn som er bosatt i deler av landet hvor kollektivtilbudet er begrenset, og hvor man er mer avhengig av bil.

Ragnvald Christenson (83) fra Edland i Telemark tilhører gruppen som er berørt av forskriften. Uten førerkort blir bevegelsesfriheten sterkt begrenset.

– Når alderdommen griper fatt i deg betyr det mye å kunne ta seg en tur til venner eller dra på butikken. Det er viktig å fylle livet med ting som betyr noe, forteller 83-åringen til DinSide.

– Da blir mange bare sittende alene

Nå etterlyser han ny debatt om forskriften, som han mener kan gi eldre en bedre hverdag. Han advarer mot at en streng håndheving av førerkortforskriften bidrar til at flere eldre blir mer isolert, blir sittende hjemme og ikke kan ta del i samfunnslivet på lik linje med andre.

– Det er stort problem for oss som er bosatt ute i bygdene der det ikke er et offentlig kollektivtilbud. Det er et stort problem når man ikke har førerkort lenger og da blir mange bare sittende alene, sier Ragnvald Christenson.

Telemarkingen mener løsningen kan være å utstede et lokalt førerkort.

I forskriften står det at «den geografiske begrensningen ikke kan omfatte en kommune eller et større område, men normalt skal angis med bestemte veger med utgangspunkt i søkers bopel».

«Kan brått få redusert sin frihet og bli tvunget til et mer isolert liv»

I 2003 oppfordret distriktspartiet Senterpartiet til økt bruk av geografisk begrensede førerkort. Tidligere tall viser at det bare er noen titalls eldre sjåfører som har førerett med geografisk begrensning i Norge.

«Mange steder i landet er muligheten til å kjøre bil svært viktig for å kunne utføre dagligdagse ærend og for å kunne delta i det sosiale livet. Det betyr mye for livskvaliteten. Eldre bilførere som blir fratatt sertifikatet på grunn av at sansene begynner å bli svekka, kan brått få redusert sin frihet og bli tvunget til et mer isolert liv», refererer Dagsavisen fra Sps uttalelse.

Partiets hovedargument var at økt bruk av førerkort med begrensning vil kunne bidra til at eldre kan få beholde mobiliteten lengst mulig.

Krav om helseattest for å redusere risiko i trafikken



Ifølge Førerkortveilederen kan vegmyndighetene, politiet eller helsemyndighetene stille krav om helseattest når en av disse myndighetene finner grunn til å undersøke nærmere om søkeren har en helsevekkelse som medfører en trafikksikkerhetsrisiko.

«Ved å utstede helseattest gir legen en sakkyndig uttalelse om at helsekravene til førerkort er oppfylt, eventuelt med vilkår eller tidsbegrensning. Legens vurdering skal være i samsvar med krav til forsvarlighet i helsepersonellloven og krav til attester og erklæringer».

I helsedirektoratets veileder heter det at «Dispensasjon fra bestemmelsene skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon».