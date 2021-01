2020 er snart over. I den forbindelsen har vi i Broom sett nærmere på hvilke saker som har lest aller best i året som har gått.

Noen handler om superbiler, andre om folkelige og fornuftige biler – og andre igjen handler om trafikk og samferdsel.

Dette er en viktig del av den redaksjonelle miksen vår på Broom. Og dette er også stoff som ofte engasjerer sterkt.

Det fikk vi flere eksempler på også i 2020. Helt til topps i denne kategorien gikk en artikkel som virkelig vakte oppsikt.

Ikke fordi det som skjedde i seg selv var så dramatisk, selv om det nok føltes slik for "hovedpersonen selv".

Her er vår topp 3 på trafikk og samferdsel i 2020:

1. Stoppet for å spørre UP om veien - det var ikke så smart

Å bli vinket inn når politiet har kontroll, kan være skummelt, særlig hvis man har vært litt for hard på gasspedalen.

Mange av oss har nok også kjørt forbi kontrollplassen med hjertet i halsen – og pustet lettet ut når vi ikke ble stoppet.

Mens andre igjen oppsøker problemer, helt frivillig. Det gjorde det som blir betegnet som en godt voksen mann, da Utryknings­politiet (UP) hadde kontroll ved Ågotnes på Sotra i høst.

Han stoppet helt frivillig og for å spørre politifolkene om veien. De ba da om å få se førerkortet. Mannen trakk fram et tysk førerkort, som viste seg å ikke være gyldig. Deretter la han frem et norsk førerkort av den gamle typen, for politifolkene.

"Utgått på dato", fastslo politiet. Og dermed hadde ikke patruljen annet valg enn å nekte mannen å kjøre videre. Bilen måtte stå, til den ble hentet av en bekjent.

Klikk her for å lese hele artikkelen

2. Flere tusen har gjort det – i dag slo politi og vegvesen til

Trimming av bilmotorer har blitt gjort i veldig mange år. De siste par tiårene har såkalt chiptuning kommet for fullt. Enkelt sagt endrer man på ulike innstillinger - for å få flere hestekrefter og økt dreiemoment. Dette kan også påvirke utslipp og forbruk.

Rent lovmessig har det vært endel gråsoner her. Både fordi bileierne ikke har oppgitt den økte effekten – og fordi noen av de som driver med dette ikke har nødvendig godkjenning.

I høst slo Statens vegvesen og politiet til mot to chiptuningaktører. Målet for aksjonen var å avdekke om det foregikk ulovlig verksteddrift.

For at et trimmet kjøretøy skal være lovlig, er det et krav at kjøretøyet skal være godkjent hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner etter trimmingen. Den nye effekten skal være skrevet inn i vognkortet.

- Kundene blir lurt når aktører uten godkjenning hevder at chiptuning er lovlig, og må ta konsekvensen av det. Det er bileier som har ansvar for å dokumentere at utslippene fra motoren er innenfor de kravene som bilen opprinnelig er godkjent med, uttalte Statens vegvesen.

Biler som ikke blir fremstilt for kontroll etter innkalling fra Statens vegvesen, vil for øvrig bli begjært avskiltet.

Skal vi gjette at ganske mange bileiere ble bekymret etter å ha lest dette..?

Klikk her for å lese hele artikkelen

3. Nye tall fra UP: Råkjøring har økt kraftig ett sted i landet

Sommeren 2020 var annerledes for de aller fleste av oss. I år var det norgesferie som gjeldt for svært mange – og da gjerne med bil.

Det var særlig merkbart i Nord-Norge.

– Trafikken på E6 nordover gjennom Nordlandsporten har økt mellom 40 til 50 prosent i år, fra i fjor, og det har vært en kraftig økning i fartsovertredelser, meldte UP på sin egen Facebook-side i sommer..

Og alle oppførte seg ikke like bra på veiene i nord:

– I 2019 registrerte Utrykningspolitiet i Nord-Norge, UP5 Nord, 2.286 fartsovertredelser mellom uke 23 og 28, med førerkortbeslag i 178 tilfeller. I år har det vært 3.615 overtredelser i samme periode og 206 førerkortbeslag, fortalte distriktsleder Geir H. Marthinsen, i UP.

Klikk her for å lese hele saken om råkjøring i nord

(Artikkelen er først publisert av Broom)