Rosa førerkort går ut på dato

- De som fortsatt har det store rosa papirførerkortet i plastlaminat, utstedt i årene 1979 til og med 1997, må fornye førerkortet innen nyttår, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Alle førerkort i bankkortstørrelse er fortsatt gyldige i mange år framover.

Per i dag er det 79 204 personer under 80 år som har førerkort utstedt mellom 1.4.1979 og 1.1.1998 som sitt sist utstedte førerkort. De som er 80 eller eldre må uansett fornye førerkort med helseattest, og er derfor ikke tatt med i det oppgitte antallet, men de har samme frist for å bytte ut det store gamle førerkortet som alle andre som vil beholde førerretten over nyttår.

Slik fornyer du førerkortet:

Du må ta nytt bilde for å fornye førerkortet ditt. Bildet tar du på en trafikkstasjon.

Gå inn på www.vegvesen.no for å bestille time på trafikkstasjonen.

Ta med gyldig legitimasjon. Statens vegvesen godtar følgende som legitimasjon:

Norsk bankkort med bilde og fødselsnummer

Norsk pass (ikke nødpass)

Norsk nasjonalt ID-kort (med og uten reiserett)

Norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998

Norsk digitalt førerkort

Forsvarets ID-kort

Norsk sjøfartsbok

Siste trinn:

Du kan bestille og betale det nye førerkortet mens du er på trafikkstasjonen. Du får da med deg midlertidig førerbevis som du benytter sammen med godkjent legitimasjon til du får nytt førerkort i posten.

Eller: du kan bestille førerkortet selv etter at du har vært på trafikkstasjonen ved å logge inn i selvbetjeningsløsningen/Din side på vegvesen.no. Det forutsetter at du ikke har byttet navn siden det store rosa førerkortet ble utstedt. Etter bestilling kan du laste ned midlertidig førerbevis fra Din side på vegvesen.no.

Pris for bilde er kr. 70,-

Pris for førerkort ved bestilling på trafikkstasjonen er kr. 200,-

Pris for førerkort ved bestilling på Din side på vegvesen.no er kr 90,-

Du vil motta det nye førerkortet i posten i løpet av to uker.

Du kan fornye førerkortet også etter nyttår, men da har du ikke førerett fra 1. januar og frem til du fornyer det.