– Jeg kan høre Ari noen ganger. Han ber meg hilse til barna og si at han elsker dem høyt, skal Verrett ha uttalt, skriver Nettavisen.

Uttalelsen falt under en livesending på appen TikTok torsdag kveld, melder Se og Hør.

Til sine mange følgere kom Verrett med den oppsiktsvekkende meldingen om kontakten med Ari Behn, som gikk bort 1. juledag 2019.

Hverken Slottet eller kongefamilien har foreløpig kommentert uttalelsene.

– Hvis du synes sjamanisme er svindel, får du bare synes det

Da en av seerne stilte direkte spørsmål om Verrett trodde på et liv etter døden, repliserte han at han hadde vært i kontakt med den avdøde kunstneren.

Fakta om Ari Behn Født Ari Bjørshol 30. september 1972 i Århus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor)

Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen

Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med boken Trist som faen, som solge over 100.000 eksemplarer

Giftet seg med prinesse Märtha Louise i 2002

De fikk tre døtre sammen

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019

Verrett skal også ha fått spørsmål om han tar betaling for sine tjenester. Han bekreftet da at det var en privatsak og en rett å betale for behandlinger, og la til at han har tilbudt gratistimer til dødssyke pasienter med dårlig økonomi.

– Hvis du synes sjamanisme er svindel, får du bare synes det, sa Duerk Verrett.

Forsvarte helbredende medaljong



Ari Behn intervjues under Kjendisgallaen 2016 og Wenche Foss' ærespris på Chat Noir. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Da han ble smittet av corona fortalte han at en spesiell medaljong hadde gjort ham frisk. Dette fikk flere til reise kritikk mot det enkelte mente var nært opp til bedrageri og sjarlantanisme.

Selv forsvarte Verrett den stive prisen medaljongen selges for, over 2.000 dollar på sin egen hjemmeside, med at den er håndlagd i USA.

– Her i Norge er det helt medisinsk, medisinsk og medisinsk. Og det er greit, det er deres kultur. Men i USA ser vi mot holistiske ting, sa Verrett til TV 2.

I fjor sommer bekreftet prinsesse Märtha Louise at hun har forlovet seg, men dato for giftemålet er ennå ikke satt.

Om sitt første møte: – Vi ga hverandre en klem

I oktober 2020 snakket Durek Verrett om sitt forhold til Ari Behn i podkasten «Ancient Wisdom Today». I den over tre og en halv time lange episoden «Showing Up For Yourself & The World» kommer han inn på den private relajonen.

– Jeg husker da jeg først møtte ham og skulle snakke med ham. Vi ga hverandre en klem, og så sa han «jeg har ventet på deg», fortalte Verrett, ifølge VG.

Han beskrev Behn som «fantastisk», «kreativ» og kalte ham et «geni». Han fortalte også at han hadde hatt drømmer om ham før de møttes første gang.

– Det er så tragisk at vi mistet han, sa Durek Verrett i podkasten.