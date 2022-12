Hver tiende hytteeier dropper å reise på hytta.

Årsaken er enkel: Strømmen er for dyr. Nå koster det mer enn det smaker å slappe av en helg på hytta.

Det viser en ny hytteundersøkelse utført av Infact for den internasjonale hytteutleieplattformen Landfolk, skriver E24.

Mer enn 600.000 nordmenn eier i dag sin egen hytte.

Hver fjerde hytteeier vil bruke hytta «noe mindre»

Til sammen 1.500 respondenter ble spurt om strømprisene påvirker bruken av fritidsboligen. 8,5 prosent av de som svarte sier at de dropper hytta når prisen for oppvarming blir for høy.

Den reduserte hyttebruken vil trolig slå kraftig inn i lokalsamfunn som har gjort seg avhengige av inntekter fra hytteeierne.

Mens hver fjerde hytteeier i undersøkelsen svarer at de vil bruke hytta «noe mindre», svarer 12,5 prosent at hytta blir «vesentlig mindre» brukt når strømprisene er høye.

– Svært mange har ikke har råd til å bruke hytta

Hele 44 prosent av alle hytteeiere oppgir at høye strømpriser påvirker hyttebruken på en eller annen måte, men ikke alle går like drastisk til verks som å la hytta stå urørt. I stedet kutter de ned på oppvarming og andre elektriske apparater som krever strøm.

– Dette viser at svært mange ikke har råd til, eller ikke tar seg råd til bruk av hytta når strømprisene når disse nivåene. Den rekorddyre strømmen vi nå opplever, tyder mye på at norsk hytteliv vil få seg en knekk i vinter, sier lanseringssjef Johanne Rosness i Landfolk Norge til E24.

– Det er på tide å tenke nytt rundt utbygging, bruk og deling av norske hytter

Hun mener det er oppsiktsvekkende at så mange hytter står ubesøkt over tid, og kaller situasjonen som svært lite bærekraftig.

– Det er på tide å tenke nytt rundt utbygging, bruk og deling av norske hytter, for det er fortsatt stort potensial for utleie i Norge, sier Rosness til E24.

I løpet av de siste to-tre årene mange nordmenn gått til innkjøp av hytte. Under pandmien ble hytta et kjærkomment pusterom fra isolasjon og mangel på bevegelsesfrihet.

Samtidig har prisene gått til himmels, og mange har tjent gode penger på hyttesalg.

Nå viser det seg at det å bruke hytta er blitt så dyrt at mange velger å bli hjemme.