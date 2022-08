Ifølge Air Force Magazine har USA lovet Ukraina de nye våpnene i midten av september, opplyser en tjenestemann i det ukrainske forsvarsdepartementet.

Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) er et mobilt modulbasert mellomdistanse luftvernsystem utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med Raytheon.

Designet for operasjoner i ørken, arktis og subtropiske forhold



NASAMS er utviklet for å være et mobilt system og er designet for operasjoner i arktiske, subtropiske og ørkenforhold. Alle modulene kan flyttes ved hjelp av kjøretøy, på samme måte som det langtrekkende, amerikanske HIMARS-systemet.

Det bakkebaserte luftvernsystemet NASAMS forventes å gi en betydelig oppgradering i forhold til Ukrainas nåværende luftforsvar fra sovjettiden, hovedsakelig av typen S-300, skriver The defence post.

For de ukrainske styrkene er det av vital betydning å få kontroll med eget luftrom. Russiske fly og helikoptre angriper daglig ukrainske mål. I tillegg sendes det utallige russiske raketter inn på ukrainsk territorium. Ødeleggelsene er enorme.

– Vil gjøre Ukraina bedre i stand til å forsvare seg mot luftangrep

Nå håper Ukraina at de norske luftvernvåpnene skal gjøre de russiske angrepene mindre effektive, og at de vil kunne bremse russernes fremstøt flere steder i landet hvor kampene er harde.

– Dette vil gjøre Ukraina bedre i stand til å forsvare seg mot luftangrep, sier Arash Heydarian Pashakhanlou, førsteamanuensis i militærvitenskap ved Forsvarsakademiet, til SVT.

Systemet avskjærer faste og roterende fly, droner og kryssermissiler i en rekkevidde på 30 til 50 kilometer avhengig av ammunisjonen som brukes.

USA skal være i full gang med forberedelsene til å sende det norsk-amerikanske luftvernsystemet NASAMS til Ukraina. Systemet er spesialdesignet for å angripe fiendtlige fly.

– Da hadde krigen sett veldig annerledes ut

Mange trodde at Russland raskt ville etablert luftherredømme i det ukrainske luftrommet, men det har vist seg at den sterke ukrainske motstandskampen har forhindret russerne i å oppnå dominans. Dette har overrasket flere eksperter, og tyder på at russerne møter vesentlig sterkere motstand enn forventet.

– Hvis Russland hadde kontroll over hele luftrommet i Ukraina, kunne de gjort som de ville, mer eller mindre. Da hadde krigen sett veldig annerledes ut. Ukrainsk kontroll over luftrommet er viktig for krigens videre utvikling, da det øker muligheten for å sende forsyninger, ammunisjon og våpen til frontlinjen, sier Pashakhanlou.

Beskytter Washington DC

Totalt 15 nasjoner har hittil anskaffet NASAMS kommando- og kontrollløsning tilpasset sine behov.

NASAMS er et svært mobilt system designet med fokus på operasjonell fleksibilitet for beskyttelse av flybaser, havner, tett befolkede områder, andre verdifulle eiendeler og hærstyrker, ifølge Nammo.

Det norske luftvernsystemet NASAMS har blant annet beskyttet Washington DC 24/7 siden 2005, og regnes som et pålitelig og effektiv forsvarssystem.

