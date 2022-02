Hilde Skovdahl (52), mest kjent som «Charter-Hilde» fra TV-serien «Charterfeber» på TV3, blir programleder for P4-gruppen.

Sammen med P4-programleder Kjetil Hugin skal hun lede «God morgen med Hugin & Hilde» fra mars.

Sendingene vil bli sendt på kanalene P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro og P10 Country, som tilhører P4-gruppen, skriver Dagbladet.

– Det føles helt uvirkelig at jeg har fått jobb i P4, og at jeg i tillegg får lov til å starte et helt nytt morgenshow med Kjetil Hugin. Jeg har alltid hatt en drøm om å få lov til å vekke Norge, og selv elsker jeg morgener og vet hvor avgjørende de første timene er for hvordan en ny dag blir, sier Skovdahl ifølge bransjenettstedet Medier24.

Skovdahl er for tiden aktuell i programmet «Sofa» på TV 2.