Svein Østvik (60), bedre kjent som Charter-Svein, ble smittet av coronaviruset i desember. Det forteller han i et intervju med nettstedet Hemali.

Østvik forteller at han ble dårlig som følge av sykdommen. Han hakket tenner, fikk feber og hev etter pusten, ifølge Hemali, som er et nettsted som skriver om helse, mat og livsstil.

– Jeg innså at jeg måtte ha medisiner. En drøy uke etter at jeg ble syk, kontaktet jeg lege. Formen var litt bedre da, men hosten kom hver gang jeg hadde vært oppe, og brystet ble mer og mer ømt. Jeg spyttet blod, sier Charter-Svein.

– Fryktet media

Østvik forteller at han ikke fryktet for livet.

– Det var media jeg fryktet. Jeg så for meg de hånlige, skadefro overskriftene. Jeg så for meg hylekoret: «Hva var det vi sa»? og tenkte fader, jeg skal vel ikke ligge her og gruble på avisoverskrifter. Ikke nå som jeg trenger å være positiv! Dersom jeg måtte på sykehus, visste jeg at media ville få vite at jeg var syk, sier han til Hemali.

På Facebook skriver Østvik at formen er helt fin igjen nå.

Brant munnbind

Her brenner Charter-Svein munnbindet sitt under en demonstrasjon mot coronarestriksjonene utenfor Stortinget våren 2021. Foto: NTB

Ifølge VG har Østvik takket nei til coronavaksine.

Charter-Svein har under pandemien vært kritisk til håndteringen til myndighetene. I april 2021 deltok han på en demonstrasjon utenfor Stortinget mot coronarestriksjonene. Under demonstrasjonen brant Østvik et munnbind.

Østvik ble kjent i Norge gjennom realityprogrammet «Charterfeber» på TV3. Siden har han deltatt i en rekke TV-programmer.