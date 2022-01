Det får øverstkommanderende for de svenske væpnede styrkene, general Micael Bydén, til å reagere sterkt.

– Det er rene forfalskninger, og jeg tar det ikke engang seriøst, sier han til SVTs «Aktuellt».

– Sverige må ikke bli tatt på senga i tilfelle noe skulle skje



Den svenske Försvarsmakten har de siste dagene i full åpenhet lagt ut informasjon om hvilke disposisjoner som er gjort for å møte det landet vurderer som økt spenning og trusler i sine nærområder.

Soldater og tungt materiell er sendt til utsatte deler av landet, og den svenske forsvarsministeren har ikke lagt skjul på at det har oppstått en helt ny sikkerhetssituasjon, og at også Sverige må være på vakt dersom det blir krig.

– Et angrep mot Sverige kan ikke utelukkes. Det er klart at det finnes en risiko. Det er viktig for oss å vise at vi ikke er naive, og at Sverige ikke blir tatt på senga i tilfelle det skulle skje noe, sa Peter Hultqvist nylig til SVTs Ekots.

– Dette er veldig hard, russisk retorikk

Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

General Micael Bydén legger ansvaret for den økte spenningen ene og alene på Russland.

– Dette er generert av russisk kapasitetsoppbygging. Det er veldig hard, russisk retorikk, og russiske krav om sikkerhetstiltak, oppsummerer Bydén, ifølge Expressen. Han legger til at det svenske forsvaret ikke utelukker noen scenarioer, og er innstilt på å handle raskt om nødvendig.

Han mener det derfor er helt logisk at andre land gjør sine egne vurderinger på bakgrunn av dette, og beskriver de nye svenske beredskapstiltakene som hendelsesstyrt.

Russland: Ingen fare for krig – USA: Angrep kan starte når som helst



Bakteppet er den store russiske styrkeoppbyggingen på grensen til Ukraina, som bare har tiltatt i styrke de siste dagene. I tillegg har Russland varslet en større militærøvelse i Hviterussland, noe som er blitt tolket som en mulig ny angrepsflanke dersom Putin gir klarsignal til invasjon.

Ingen vet hvilke planer Russland har, men russiske myndigheter avviser kategorisk at de forbereder invasjon. Nato fester ingen lit til disse forsikringene, men advarer mot faren for krig.

Senest i går sa president Joe Bidens talsperson, Jen Psaki, dette:

– Vi er nå kommet dit hen at Russland når som helst kan komme til å starte et angrep på Ukraina.

– Vi må være klar over og forstå hvor tøff denne situasjonen er

Selv om de væpnede styrkene i Sverige nå er delvis omgruppert og satt i økt beredskap, oppfordrer den svenske øverstkommenderende til å beholde roen.

– Jeg synes ikke man skal gå rundt og være bekymret, men vi må være klar over og forstå hvor tøff denne situasjonen er. Skjer det noe i vårt nærområde eller rundt våre naboland eller et EU-medlem eller Ukraina, vil Sverige bli berørt, direkte eller indirekte , understreker den svenske generalen overfor SVT.

Han advarer samtidig mot å gi etter for de russiske kravene, som vil rokke ved spillereglene i det internasjonale samarbeidet og svekke suvereniteten til land som ikke er medlem av Nato.

Forsvarsminister bekrefter: Norge tar ingen militære grep



Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I Norge er det foreløpig ingen tegn til skjerpet beredskap. I et intervju med NTB onsdag sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at Norge ikke tar noen militære grep som følge av den spente situasjonen i Europa nå, selv om våre nærmeste naboland gjør det.

– Først og fremst viser det at Sverige ser alvoret i situasjonen og agerer ut fra det. Vi følger med og har økt årvåkenhet i nord, men vi ser ikke grunn til å iverksette aktivitet ut over det nå, sier Enoksen.

Han opplyser at Norge ikke ser noen økt eller unormal aktivitet på russisk side i nord.

– Vi har løpende dialog med våre naboer og har god dialog også med Sverige. Vi både orienterer hverandre og har kontakt. Det betyr også at vi også følger utviklingen i Østersjøen, men først og fremst utviklingen i nord, sier Enoksen.