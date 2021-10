– Det verste du gjør er å gå inn i en kontaktfase. Da er du sikker på at du kan bli skadet, og det er det siste du bør velge, advarer Johnny Brenna.

Den tidligere politispaneren ved Oslo politidistrikt har lang erfaring i å løse krevende politioppdrag, inkludert avvæpning av utagerende personer.

Men drapene i Kongsberg mener han er av en sånn karakter at ofrene neppe kunne gjort noe for å stanse den aggressive og brutale voldsmannen.

– Noe av det absolutt verste du kan bli utsatt for

– Det første jeg sa hjemme til familien da jeg hørte at flere var døde, var at det ikke var brukt pil og bue, men stikkvåpen. Kniv er noe av det absolutt verste du kan bli utsatt for. Det gir store skader og indre blødninger, sier Brenna.

Ettersom angrepene skjedde innendørs i folks private hjem, mener han ofrene i realiteten var sjanseløse da angriperen gikk til aksjon.

– Når noen bryter seg inn der folk bor, uten noen mulighet for å unnslippe, er du ikke mentalt forberedt. Det at du føler deg avslappet og trygg, og med begrensede muligheter for flukt, gjør deg i realiteten sjanseløs. Da vil du antagelig gå inn i en frys-situasjon og en sjokkfase der du blir så redd at du stivner. Mange vil få et adrenalinsjokk hvor de ikke klare å gjøre noe, forklarer Brenna.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Les også: Flere kan ha blitt frihetsberøvet på Kongsberg

Tragedien i Kongsberg har gjort sterkt inntrykk på mange. både i Norge og utenfor landets grenser. Fem uskyldige menneskeliv ble brått revet bort, flere ble alvorlig skadde og andre ble forsøkt skutt etter med piler. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Drapene som rystet Norge



Tragedien i Kongsberg har gjort sterkt inntrykk på mange. både i Norge og utenfor landets grenser. Fem uskyldige menneskeliv ble brått revet bort, flere ble alvorlig skadde og andre ble forsøkt skutt etter med piler. I tillegg var mange titalls personer vitner til den brutale volden som utspant seg i Kongsberg sentrum.

Nå går diskusjonen om hvorvidt gjerningspersonen var tilregnelig, om hva hjelpeapparatet gjorde og ikke gjorde, hva politiet visste og hva de gjorde med den informasjonen som forelå.

Det blir også rettet søkelys på hvordan politiet responderte på de første meldingene, og i de skjebnesvangre minuttene før massemorderen ble pågrepet.

Unngå enhver form for fysisk konfrontasjon

Ifølge politiet skjedde samtlige drap med stikkvåpen. Flere av de døde ble drept i sitt eget hjem.

Johnny Brenna har trent selvforsvar i mange år, og skrevet to bøker om temaet. Han sier det ikke finnes noe fasit på hva du skal gjøre dersom du havner i en trusselsituasjon med kniv. For utrente personer er det beste å unngå enhver form for fysisk konfrontasjon, så fremt det er mulig.

– Hvis du kommer i en situasjon med et knivangrep, uten å være forberedt, og du ikke kommer deg unna, må du prøve å finne noe som kan holde deg på avstand fra angriperen. Det kan være en gjenstand, en stol eller lignende. Hvis du går til motangrep er det viktig å få kontroll på stikkarmen, sier Brenna.

– Slåss du for livet, må du mobilisere alt du har

Er du derimot tvunget opp i et hjørne og kamp er eneste utvei, må du gå inn i en slags combat-fase for å ha en sjanse til overleve.

– De fleste blir veldig redde, og bare det å gjøre motstand er en ganske stor prestasjon. Hvis du klarer å gå i combat-modus, må du bruke masse aggresjon og høy stemme. Det kan være veldig effektfullt. Den mentale biten er alltid viktigere enn selvforsvarsteknikker. Men slåss du for livet, må du mobilisere alt du har. Det er ekstremt. Og det kan selvfølgelig skremme en angriper. Men det er alltid uforutsigbart og avhengig av hvem du står overfor, forklarer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Les også: Familien til Kongsberg-offer: Vil bli dypt savnet

De fem som ble drept på Kongsberg var f.v. Andréa Meyer, 52 år, Liv Berit Borge, 75 år, Hanne Merethe Englund, 56 år, Gun Marith Madsen, 78 år og Gunnar Erling Sauve, 75 år. Foto: Privat/NTB

– Kniv er blitt et hverdagsvåpen

Da er det annerledes med angrep som finner sted i det offentlige rom. Da er det som regel er mer tid til å avveie hvor, når, om og eventuelt hvordan man skal forsvare seg eller gripe inn for å forsvare andre.

– På gata kan du observere og følge med på omgivelsene, analysere kroppsspråk og lese situasjonen på forhånd. Da er muligheten større for å komme unna enn om du befinner deg i et trangt rom, påpeker Brenna.

Kongsberg-drapene: Dette vet vi Fakta om Kongsberg-drapene med opplysninger som er bekreftet av politiet og de andre aktørene i saken. * Onsdag kveld klokken 18.13 får politiet en melding om at en mann skyter med pil og bue på folk ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum. * Fem minutter senere får den første patruljen øye på mannen, som skyter på politiet med flere piler før han flykter vekk slik at de mister ham av syne. * Ifølge politiet er det trolig etter denne konfrontasjonen at mannen dreper fem personer, både utendørs og innendørs. Han var inne i flere boliger, ifølge politiet. De drepte fremstår som tilfeldige ofre. * Klokken 18.47, noe over en halv time etter at angrepet startet, blir siktede pågrepet et stykke unna der det begynte. Ifølge politiet benyttet mannen to andre våpen i tillegg til pil og bue. * Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for fem drap. Tre andre ble skadd og «forholdsmessig mange» andre ble forsøkt skutt etter med piler. Derfor vil siktelsen trolig bli utvidet. Ifølge politiet er det et tosifret antall fornærmede i saken. * De som ble drept, er Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78). * Politiet sier ofrene ikke ble skutt med pil og bue, men ble drept med to stikkvåpen. * Mannen har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til straffskyld. * Han er dansk statsborger, men født og oppvokst i Norge og bosatt på Kongsberg. Mannen bodde i en leilighet like ved der angrepene startet. * PST sier at voldshandlingene fremstår som en terrorhandling, men mannen er likevel ennå ikke siktet for terror. * Det har tidligere kommet flere bekymringsmeldinger om 37-åringen, som for flere år siden sa at han hadde konvertert til islam. Politiet mener likevel ikke at denne konverteringen var veldig seriøst ment. * Mannen beskrives av politiet som en einstøing som har hatt lite kontakt med andre, og som også har vært i lite kontakt med andre på nettet. * PST opplyser at de første gang ble varslet om mannen i 2015. I 2017 fikk de flere varsler etter at han la ut en video på nettet der han kom med uspesifikke trusler og sa han var muslim. * I 2018 skrev PST en vurdering av mannen og varslet helsevesenet om at det var fare for at han kunne begå et lavskala angrep. PST opplyser at de ikke vurderte ham som ideologisk drevet ekstremist, men at han hadde psykiske problemer. * Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet at de vil undersøke helsevesenets oppfølging av mannen. * Politiet har flere hypoteser, men én av dem er styrket – at sykdom er årsaken til angrepet. * Mannen har vært i kontakt med helsevesenet flere ganger gjennom årene. Han skal undersøkes av rettspsykiatere for å avklare tilregnelighetsspørsmålet. * Han er varetektsfengslet i fire uker, men er innlagt på en lukket helseinstitusjon ettersom tilstanden hans er forverret. Politiet avventer derfor nye avhør. * Mandag 18. oktober hadde politiet avhørt rundt 60 vitner og snakket med 140 personer i Kongsberg. Stadig nye vitner bli avhørt, noe som er årsaken til at politiet foreløpig er sparsomme med detaljer om hendelsesforløpet. * Saken har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt, og en rekke utenlandske medier har vært på plass på Kongsberg for å dekke saken. * Politiet har tatt et svært stort beslag i tilknytning til siktede. (Kilder: Politiet, PST og siktedes forsvarer).

Han viser til at angripere som er psykisk ustabile ofte benytter seg av synlige våpen, mens andre voldspersoner i større grad vil skjule sine våpen før de tas i bruk.

– En som vet hvordan han skal bruke kniv, gjør det ofte veldig fort. Du merker ikke en gang at du blir stukket. I dag er kniv nærmest blitt et hverdagsvåpen. Det beste du kan gjøre er uansett å varsle politiet og komme deg unna, gjentar Johnny Brenna.

Ved terroranslag mener han det kan stille seg annerledes, og at det må vurderes å gripe inn og ta samfunnsansvar. Men også da oppfordrer han til forsiktighet, trekke seg unna og varsle hvis mulig. Eller gå sammen med andre i et forsøk på å avvæpne og avverge skade.

– Statens viktigste oppgave er å beskytte sin egen befolkning

Den erfarne politimannen, som også har vært prosjektleder for et tryggere uteliv i Oslo, tror det vil komme en bred debatt om psykiatrien og politiets ressursbruk i tiden som kommer.

– Heldigvis skjer dette veldig sjeldent og helt tilfeldig. Men drapene i Kongsberg er en oppvåkning for nasjonen, og ikke minst for psykiatrien. Jeg er ingen psykiater eller psykolog, men kanskje vi må tilbake til mer bruk av tvang. Her må noen ta en runde med det lovmessige. Kanskje har vi bygd ned for mye av tjenestetilbudet innen psykiatrien. Statens viktigste oppgave er å beskytte sin egen befolkning. Da kan vi ikke ha farlige og ustabile mennesker ute på gata. Angriperen i Kongsberg var en løs kanon, og han er ikke alene, advarer den tidligere politispaneren.

Les også: Kongsberg-drapene: Hypotesen som er styrket mest, er at bakgrunnen er sykdom, sier politiet