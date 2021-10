Espen Andersen Bråthen (37) siktet for Kongsberg-drapene

Torsdag ettermiddag bekrefter politiet i en pressemelding at det er Bråthen som er siktet etter hendelsen i Kongsberg.

Siktede vil bli fremstilt for fengsling fredag morgen, opplyser politiet.

Bråthen har erkjent de faktiske forhold.

Fem personer ble drept og to andre skadd da han skjøt med pil og bue på Kongsberg onsdag kveld. Bråthen skal også ha brukt andre våpen, ifølge politiet.

Til Nettavisen sier en venn av siktede at han varslet politiet om mannen i 2017. Da hadde Bråthen lagt ut to videoer på YouTube, der han kom med trusler om at han skulle gjøre noe. Videoen er i dag avpublisert.

– Framstår som en terrorhandling

På en pressekonferanse torsdag formiddag bekreftet politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt at siktede hadde konvertert til islam og at de hadde fått bekymringsmeldinger om radikalisering.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener voldshandlingene på Kongsberg framstår som en terrorhandling.

Etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver PST i en pressemelding torsdag.

Drapstruet faren

I fjor ble siktede ilagt seks måneders besøksforbud mot to nære familiemedlemmer etter å ha truet med å ta livet av den ene av dem, ifølge en kjennelse, melder VG.

I mai 2020 år tok Bråthen seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far. I politiets anmeldelse står det blant annet at han gikk rundt i huset selv om de ba ham forlate stedet, heter det i dommen.

Siktede skal ha kommet med trusler og la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen, skriver NTB.

Tilbake i 2012 ble Bråthen dømt til 60 dagers betinget fengsel for grovt tyveri og kjøp og bruk av en mindre mengde hasj, ifølge avisen.

Mannen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Det opplyser politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK.