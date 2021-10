Det var onsdag ettermiddag og 41 år gamle Joanne McGregor skulle straks på jobb som konduktør. Hun skulle jobbe natt, så Joannes fem år gamle datter skulle være med pappaen sin. Datteren og faren var på middagsbesøk hos farmor, og Joanne skulle i utgangspunktet bare innom for å levere et takkekort, men hun ble værende til middag. Etter middagen takket de for seg og gikk ned til bilene som sto parkert like ved Coop-butikken i Kongsberg sentrum.

Det var da datterens far, som jobber som politimann, ble oppmerksom på en kvinne som oppførte seg noe unormalt.

«Dere kan ikke gå her, det er en mann som skyter»

Joanne var opptatt med å plassere datteren deres i bilen til barnefaren, men fikk med seg at han gikk rundt hjørnet av butikken med den fremmede kvinnen.

Hun tenkte at det muligens kunne komme til å ta litt tid, og bestemte seg for å løftet datteren ut av bilen og gå i retning hjørnet hvor barnefaren og den fremmede kvinnen nettopp hadde gått. Idet hun gikk over gata lente en kvinne seg ut av en bil og sa «dere kan ikke gå her, det er en mann som driver å skyter». Joanne ble med en gang mer oppmerksom på omgivelsene sine og fikk øye på en opprørt kvinne som sto og holdt rundt armen sin på et åpent område utenfor Coop-butikken.

– Jeg skjønte at hun ikke var trygg der hun sto og ba henne komme bort til oss, forteller Joanne.

(Saken fortsetter under bildet)

Angriperen kom ut en nærmest usynlig bakdør tilhørende Coop-butikken da Joanne fikk øye på ham. Kort tid etter siktet han våpenet mot henne. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Plutselig sto han der, en svær kar med pil og bue

Den tredje gangen Joanne ropte klarte hun å fange kvinnens oppmerksomhet, og sammen stilte de seg ved bilen som tilhører datterens far. Hun bestemte seg for å sette sin fem år gamle datter i bilen, samtidig som hun fisket opp telefonen og ringte til AMK for å be om ambulanse til den skadde kvinnen. Et par minutter senere gikk en dør som fremstår som en nødutgang på Coop butikken opp.

– Plutselig sto han der, en svær kar med pil og bue. Jeg skjønte med en gang at det var han kvinnen i bilen hadde snakket om.

– Han siktet rett på meg

Ifølge Joanne brukte gjerningspersonen noen sekunder på å summe seg før han festet blikket på henne som sto knappe fire meter unna.

– Han trakk opp ei pil og siktet rett på meg, og alt jeg klarte å tenke var «herregud han skal drepe meg», forteller hun.

De påfølgende sekundene gikk i sakte film, forteller hun. Den neste tanken som slo henne var «jeg skal ikke dø, og den pila skal ikke i meg», før hun kastet seg bak bilen som sto like ved siden av henne. De kommende minuttene handlet kun om å overleve, hvor hun lå bak bilen som datteren satt i.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg prøvde å se over panseret for å få oversikt over hvilken side av bilen han kom til å dukke opp på, forteller Joanne. Men gjerningspersonen hadde gått videre.

Gjemte seg på sin gamle arbeidsplass

Kort tid etter dukket det opp en person i øyekroken til Joanne. Det var en av hennes tidligere kolleger som lurte på hva som foregikk. Hun rakk ikke forklare, men skjønte med en gang at hun og datteren måtte gjemme seg på hennes tidligere arbeidsplass, en omsorgsbolig som lå like rundt hjørnet. Hun har tidligere arbeidet som helsefagarbeider, og er svært takknemlig for at hennes tidligere kollega hjalp henne og datteren i sikkerhet.

De løp sammen rundt hjørnet, og i inngangspartiet ble de møtt av en gjeng intetanende pleiere som skulle på tur med de psykisk utviklingshemmede som bor på omsorgsboligen. De snudde på flisa og marsjerte inn igjen. Idet de gikk inn i bygningen kom gjerningspersonen gående forbi inngangspartiet, før han gikk videre ned mot Hyttegata.

I ettertid har det kommet frem at de fleste omkomne ble funnet i Hyttegata, og det er også her gjerningspersonen kort tid etter ble arrestert.

(Saken fortsetter under bildet)

Blomster og lys på et av åstedene i Hyttegata i Kongsberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Datterens far ble skutt

Joanne og datteren ble sittende på omsorgsboligen i om lag 20 minutter før telefonen fra datterens far kom. Gjerningsmannen var tatt. Grunnet datterens lave alder ble Joanne anbefalt å dra rett til legevakten for å snakke med kriseteam. Der ble de møtt av barnefaren, som etter beste evne forsøkte å skjule for datteren sin at han selv var skutt. I skulderen hans sto det en pil.

Hun og datteren gikk inn til kriseteamet og barnefaren ble fraktet til Drammen sykehus for å få operert ut pilen. I løpet av de minuttene Joanne forsøkte å gjemme datteren fra drapsmannen, hadde jentas far løpt rundt og bedt kongsbergensere om å søke tilflukt. Markus Alexander Kultima var en av dem som ble bedt om å gjemme seg. Han gikk rundt i Kongsberg sentrum og koste seg da en fremmed mann plutselig ropte til ham.

– Han ba meg gjemme meg, og jeg fikk sjokk da jeg så at han selv hadde en pil i skulderen. Jeg forstår ikke hvordan han turte å løpe rundt med en pil i skuldra og samtidig be andre gjemme seg. Han er en helt, forteller Kultima til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

En pil står i en vegg i Kongsberg sentrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Den natten sov vi alle i samme seng

Sakte men sikkert skjønte Joanne at de var trygge, men en tanke klarte hun ikke gi slipp på. «Hva skjedde med den skadde kvinnen som sto sammen med dem ved siden av bilen?». Svaret fikk hun heldigvis da hun skulle forlate legevakten. Utenfor sto en bekymret mann og en ung gutt, og lite som Kongsberg er fikk hun mistanke om at dette kunne være kvinnens familie. Det var det. Kvinnen var på legevakten og kom til å klare seg.

Videre gikk veien innom en Kiwi-butikk for å kjøpe godteri til seg selv og døtrene sine, før de dro hjem til Joanne, hvor eldstedatteren var hjemme alene. Siden har pulsen senket seg, men skrekken sitter likevel i kroppen. Datteren kaller gjerningspersonen «tyven som prøvde å skyte meg» og har i ettertid forstått at faren ble skutt.

– Den natten sjekket vi at alle dører og vinduer var låst, og la oss til å sove i samme seng, forteller Joanne.

«Mine muslimske venner kom med mat til oss»

Torsdag la Joanne McGregor ut dette innlegget på Facebook, hvor hun oppfordrer folk til å ta vare på hverandre, heller enn å spekulere. Foto: Skjermdump fra Facebook

Blant de som har tatt vare på dem i de påfølgende dagene er deres muslimske naboer. Det ble derfor ekstra sårt da rykter begynte å svirre i Kongsberg og folk begynte å spekulere i hvem som sto bak og hva motivet kunne være. Joanne valgte å ta til Facebook for å oppfordre folk til å la spekulasjoner ligger.

«I går ble jeg skutt etter av en som kalte seg muslim. I dag kom mine ekte muslimske venner og naboer med mat til meg og familien min» skrev Joanne i et Facebook-innlegg dagen etter angrepet fant sted. Blant dem som er blitt uskyldig utpekt er en mørkhudet mann. Han hadde blitt observert løpende fra stedet, men ble beskyldt for å være angriperen.

– Det er grusomt at folk tillater seg å si sånn. Jeg forstår at folk spekulerer, men ikke nevn navn og hudfarge. Kongsberg er lite, og de navngir mennesker som har barn og de har tatt det kjempetungt, sier Joanne.

Gjerningspersonen identifisert

Torsdag, dagen etter angrepet, gikk politiet ut offentlig med navn og bilde av gjerningspersonen. 37 år gamle Espen Andersen Bråthen ble siktet for å ha drept fem personer, og skadet tre. I tillegg til de skadde er det mange som opplevde å bli siktet på og forsøkt skutt, slik som Joanne. Grunnet dette vil siktelsen trolig bli utvidet, opplyser politiet.

Lørdag gikk politiet ut offentlig med navnet på de omkomne. De drepte er Andréa Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75) og Gun Marith Madsen (78).

De etterlatte har det tungt, opplyser familienes bistandsadvokat.

– De er i sorg og har det tungt og vanskelig, sier advokat Astrid Røkeberg til NTB.

(Saken fortsetter under bildet)

De fem som ble drept på Kongsberg onsdag var f.v. Andréa Meyer, 52 år, Liv Berit Borge, 75 år, Hanne Merethe Englund, 56 år, Gun Marith Madsen, 78 år og Gunnar Erling Sauve, 75 år. Foto: Privat/NTB

– Det verste er de som er forsvunnet

De tre skadde, blant annet Joannes barnefar, er nå skrevet ut fra sykehus, og tankene går til dem som ikke opplevde å få sine tilbake.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg er uskadd og at det gikk bra med pappaen til datteren min, og hjertet mitt blør for dem som har omkommet eller mistet noen. Det verste er de som er forsvunnet. Det er så grusomt at jeg ikke har ord, forteller hun.

41-åringen er oppvokst på Kongsberg og håper at byen, ofte omtalt som «Kardemommeby», finner tilbake til sitt gamle «jeg».

– Her går vi ut uten å låse dørene, og det har aldri vært skummelt. Men heretter tror jeg nok dører blir låst, og det er veldig trist. Men jeg har troen på at det går over. Dette er en familieby og samfunnet kan ikke la frykten vinne, forteller Joanne om hjembyen hvor hun bor sammen med sine to døtre.