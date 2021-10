Den norske hotelleieren, eiendomsutvikleren og investoren holder en høy medieprofil og er en svært synlig lederskikkelse.

I et intervju med svenske Studentafton legger ikke 58-åringen skjul på at livet som næringslivsleder, med ansvar for store selskap og tusenvis av ansatte, krever sitt.

Brutale nedskjæringer



Studentafton er en akademikerforening i Lund som i over hundre år har invitert forskere, musikere, politikere, forfattere, kongelige, journalister, debattanter, direktører, næringslivsledere og artister til debatt om aktuelle tema i tiden.

Intervjuet med Stordalen er gjengitt av Expressen.

Her beskriver Stordalen den vanskelige tiden med store nedskjæringer og nedbemanning i egne selskap som brutal, noe som også har preget ham personlig.

Mistet matlyst og nattesøvn



I løpet av de siste 18 månedene da Norge var preget av delvis nedstenging og i perioder svært kraftige restriksjoner, ble livskvaliteten gradvis redusert.

Stordalen forteller åpent om manglende matlyst og dårlig søvn. Og om støtten fra sin nye svenske kjæreste Märta Elander Wistén.

– Det Märta gjorde var at hun fikk meg til å tenke på noe annet enn bare forretninger. Fordi det var problemet, slapper du ikke av, forteller Petter Stordalen.

Stordalen har vært gjennom sine tøffeste år, inkludert samlivsbrudd, og enorme økonomiske tap i forbindelse med pandemien.

Drikker opptil 30 alkoholenheter på én uke



Under sitt besøk i den svenske akademikerforeningen kom den norske milliardæren også inn på sine egne alkoholvaner. Han la ikke skjul på at han daglig inntar to glass vin og en øl.

– Jeg vet at i slike sommerintervjuer må du svare på hvor mange enheter alkohol du drikker hver uke i gjennomsnitt, så politikerne svarer to til fire,

og en av de tøffeste sier åtte til ni. Jeg må bare være ærlig og si at jeg ikke vet, kanskje 30, røper Stordalen.