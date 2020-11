Petter Stordalen frykter konkursras i 2021

– Det er helt usannsynlig jævlig akkurat nå, sa Stordalen da han deltok på Norges Banks Finansielle fagdag.

Det er Børsen som viderebringer hotellinvestorens uttalelser fra arrangementet.

Hittil har konkurstallene vært lave. Men det vil ikke nødvendigvis vedvare, advarte Stordalen.

– Alle som har vært med på noen kriser, vet at erfaringen er at det ikke er i begynnelsen av krisen at konkursene kommer. Man har noe å tære på, og så kommer ordninger som skal hjelpe næringen gjennom krisen, sa Stordalen.

– Vi kommer ikke til å se en bølge av konkurser på denne siden av nyttår, men i 2021, dersom det ikke skjer noe med ordningen vi ser som hjelper næringen. Da vil vi se en bølge av konkurser vi aldri har sett tidligere i historien, sa han.

13.000 hotellrom står tomme i Oslo hver natt



Petter A. Stordalens hotellkjede Nordic Choice og konkurrenten Thon Hotels har nå stengt tolv hoteller i Oslo.

Over 13.000 hotellrom i Oslo står nå tomme hver eneste natt, skriver Dagens Næringsliv.

Begge kjedene forbereder ytterligere nedstengninger i flere byer etter katastrofal gjestesvikt. I oktober holdt belegget seg i overkant av 20 prosent i Oslo. Men den siste uken, fra 9. til 16. november, sto i gjennomsnitt 86 prosent av alle tilgjengelige rom i hovedstaden tomme. I Bergen falt belegget til 17 prosent.

– Fullstendig katastrofe



– Det er rett og slett vanvittig lave tall vi ser nå for hotellene i de fleste byene, og det har virkelig igjen nådd bunnen denne uken mange steder, sier hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm til DN.

– Det er fullstendig katastrofe. Enkelte byer har nå en losjiinntekt per tilgjengelige rom på kun rundt 100 kroner natten, sier han.

Han tror mange hoteller nå vil bli nødt til å stenge dørene. Til sammenligning var inntekten per rom den samme uken i fjor på over 800 kroner natten i Oslo.

