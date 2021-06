Saken skal handle om uenighet rundt skuespillernes kontrakter, og agenturets krav om provisjon etter kontraktoppsigelse. I snart ett år har Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch jobbet med å komme til enighet med Panorama Agency (PA), men det lar seg ikke gjøre.

– Det er jo en merkelig situasjon at man skal stevnes av sin egen agent, men jeg er veldig glad for at skuespillerforbundet tar dette på alvor og bistår oss gjennom denne vanskelige prosessen, sier Jon Øigarden til VG.

Nesten komisk

Øigarden forklarer at han har hatt flere problemer med PA. Agenturet skal ha opptrådt som en forstyrrende mellommann og har kostet skuespilleren jobber. Jobber han i utgangspunktet hadde blitt tilbudt direkte gjennom regissør eller produsent.

– Når de i tillegg hevder hardnakket at det er de som har skapt karrieren vår, at det er de som skal ha æren for hva vi har utrettet gjennom en lang karriere, så bikker det nesten over til det komiske, sier den meritterte skuespilleren.

Til VG forklarer Panorama Agencys advokat, Bjarke Vejby, at årsaken til stevningen er enkel.

– De tre skuespillerne, som nå er de fremste av suksessfulle skuespillere i Norge, forsøker å frigjøre seg fra sine forpliktelser før kontraktens utløp, sier han.

Bør lytte til kritikk

De siste fire årene har Norsk Skuespillerforbund (NSF) mottatt 22 henvendelser fra norske medlemmer som har hatt problemer med å bli løst fra kontrakten med nettopp PA.

– Vi er overrasket over at de velger å ta dette til retten. Dersom PA ønsker å fremstå som en seriøs bransjeaktør bør de i stedet lytte til kritikk fra sine mange nåværende og tidligere klienter. De burde heller bruke ressursene på å finne fram til bedre avtaler og service for nye klienter – i stedet for å true dem som ønsker å avslutte samarbeidet med rettssaker, sier forbundsleder Knut Alfsen i NSF til VG.

PA har signert flere av de store skuespillernavnene i Norden, og representerer blant annet Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, John Carew og Anders Danielsen Lie.