Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold, forteller at FHIs modeller estimerer at rundt 60 prosent av smittetilfellene i Norge de siste ukene har blitt påvist.

– Vi helgenomsekvenserer nå mellom ti og 20 prosent av de virusene som påvises i Norge, for å overvåke utbredelsen av ulike virusvarianter. Ettersom vi ikke avdekker alle som er smittet, og vi heller ikke analyserer alle virus som påvises, så vil det være risiko for at det kan være smittede med indisk variant som vi ikke oppdager, sier Vold til ABC Nyheter.

Helgenomsekvensering er den mer omfattende genanalysen, som gjør at man kan kategorisere virus som tilhørende indisk variant eller andre varianter.

Den siste tiden har den indiske virusvarianten spredt seg som ild i tørt gress i India, og tidligere denne uken ble mutasjonen klassifisert som «bekymringsfull» av Verdens helseorganisasjon.

I India har over 24 millioner mennesker blitt smittet av corona, og over 262.000 dødsfall i landet er relatert til covid-19.

Dette avgjør om mutasjonen blir dominerende i Norge

Sist uke advarte Helsedirektoratet i en rapport om at den indiske virusvarianten kan true den norske gjenåpningsplanen.

Coronasmitten har skutt i været den siste måneden i India. Dette er en oversikt over daglige nye smittetilfeller. Foto: Skjermdump Worldometer

«Per nå kan det fremstå som om det er behov for tyngre tiltak for å bremse spredning av den indiske varianten enn eksempelvis av den britiske varianten. Dersom den indiske varianten får feste i Norge kan det derfor bli krevende å gjennomføre en nedtrappingsplan som planlagt», heter det i dokumentet.

Vold sier at det fortsatt er mye som er ukjent med den indiske varianten.

– Tror FHI den indiske mutanten kommer til å bli dominerende i Norge?

– Om den blir dominerende eller ikke i et område kommer an på både egenskapene ved viruset og hvordan det «konkurrerer» med andre varianter som sirkulerer. Utbredelse og hvor raskt bedre tilpassede varianter overtar vil og avhenge av hvilke smitteverntiltak som er på plass, og også hvor mange som er mottakelige for infeksjon, altså hvor mange som er immune gjennom vaksinering eller gjennomgått infeksjon, svarer Vold.

Nakstad: – Sannsynlig noe mørketall

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror ikke det er store mørketall med den indiske virusvarianten i Norge. Foto: NTB

Den indiske mutasjonen har blitt oppdaget i 44 land i verden, ifølge WHO. I Norge er det så langt meldt om 18 påviste tilfeller.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det sannsynligvis er noe mørketall for alle virusvarianter, spesielt de som krever påvisning gjennom virussekvensering.

– Det er ikke grunn til å tro at vi har store mørketall av den indiske varianten i Norge. Sannsynligvis er de tilfellene vi har per i dag knyttet til kjente utbrudd, men dette kan selvsagt endre seg, sier Nakstad til ABC Nyheter.