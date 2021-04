– Vi hadde et håp om at dette skulle bli mer etterspurt, sier seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet, Arne Isak Tveitan, til ABC Nyheter.

Politidirektoratet opplyser til ABC Nyheter at det er 63.061 nordmenn som har søkt om nasjonalt ID-kort siden lanseringen 30. november i fjor.

Tveitan mener den lave etterspørselen skyldes pandemien.

– Det er redusert kapasitet i politidistriktene med tanke på utstedelse av ID-kortene, og det er et lavere behov i befolkningen for å bruke ID-kortene som erstatning for pass som reisedokument. Men jeg tror dette vil ta seg opp når pandemien har roet seg og og reiserestriksjoner oppheves.

Kostet 750 millioner

Den totale kostnaden for prosjektet endte på 750 millioner kroner, bekreftet justis- og beredskapsminister Monica Mæland da ID-kortene ble lansert.

Tveitan peker på flere ting som har gjort at prosjektet har kostet. Nye pass ble også lansert i fjor. I tillegg har politiet etablert en omfattende infrastruktur knyttet til ID-kortene, som blant annet omfatter nye produksjonslokaler og oppgraderte tjenester for publikum, forklarer seksjonssjefen.

Arne Isak Tveitan, seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet. Foto: Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-kort kan brukes som reisedokument i stedet for pass når du reiser innenfor Schengen-området. Det er frivillig om du ønsker å skaffe deg ID-kortet. Ditt gamle pass gjelder fortsatt til det er utløpt.

– Nasjonalt ID-kort er et offisielt utstedt identitetsbevis som vi vet blir mer etterspurt av offentlige tjenesteytere. Tidligere har vi ikke hatt et identitetsbevis som kun har vært utstedt for å vise hvem du er. Vi har bankkort og førerkort, men ingen offisielle ID-kort. Dette er også et mye mer praktisk format enn pass, sier Tveitan.

Slik skaffer du deg nasjonalt ID-kort

Tilbake i 2007 begynte arbeidet med å innføre et ID-kort i Norge. Da beregnet Justisdepartementet at ID-kortene ville koste 14 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

Prosjektet med ID-kortene har blitt utsatt en rekke ganger. Nasjonalt ID-kort skulle opprinnelig bli lansert i desember 2016.

Du kan skaffe deg nasjonalt ID-kort ved å bestille time på politiets nettsider. Kortet får du ustedt på ditt nærmeste pass– og ID-kontor.