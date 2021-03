Uklart når kravet om helseattest for førerkort fjernes

Det får Dagsavisen opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi vurderer nå, sammen med helsemyndighetene, konsekvensene av Stortingets vedtak og hvordan vi skal følge dette opp videre. Inntil videre gjelder nåværende regler for helseattest, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) til avisen.

Det var 9. februar at SV, Ap og Frp fikk flertall for forslaget om å fjerne kravet om helseattest for eldre sjåfører.

Aldersgrensen for slik helseattest er hevet flere ganger de senere årene, fra 70 til 75 og så til 80 år. Men fra nå av skal høy alder ikke lenger være et kriterium for at noen skal behandles annerledes enn andre som ferdes på veiene.

Ordlyden i stortingsvedtaket er klar: «Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort».