Politiet advarer mot denne meldingen: – Ikke klikk på lenken

– Vi er kjent med at bedragere i disse dager sender ut SMS, tilsynelatende i forbindelse med bestilling av pass, hvor man blir bedt om å fylle ut et skjema ved å klikke på en lenke i meldingen. Ikke klikk på lenken, advarer politiet.

I meldingen som denne uken er sendt ut til norske numre, står det følgende:

«Hei Morten, dette er for å bekrefte passet ditt. Fyll ut skjemaet for å motta samtales for instruksjoner.»

Torsdag skriver politiet på sine nettsider at det er viktig å sjekke avsenders nummer.

– Hvis du får SMS fra det som kan se ut som politiet eller andre offentlige etater, er det alltid viktig å sjekke avsenders nummer, som i dette tilfellet er et +372 nummer som er landkoden for Estland.

Politiet understreker at de aldri vil be be deg svare eller legge informasjon gjennom en tekstmelding. De opplyser om at deres systemer ikke er påvirket som følge av svindel-forsøket.

– Vær oppmerksom på at det kan være falske nettsider, som ved første øyekast kan se ekte ut, skriver politiet videre.