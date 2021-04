– Borte bra, men hjemme best? Vi har sett etter høye temperaturer ellers i Europa, men sliter med å finne noen som er høyere enn våre, skriver Meteorologene.

I går nådde Etne kommune i Vestland fylke opp til 19,1 varmegrader, men flere fylker var hakk i hæl.

– Dagen i dag ser minst like fin ut – kanskje noen skal opp og lukte på 20 grader i løpet av de neste timene?, spør de på sin twitter-konto.

– Veldig spesielt

Bare for en uke siden opplevde flere steder i Norge at snøen lavet ned. Nå steker solen på det sterkeste, og det er ikke en sky i sikte.

– Det er veldig spesielt, men litt typisk for hvordan aprilværet kan være. På denne årstiden er det ganske store temperaturforskjeller, sier vakthavende meteorolog Per Erik Haga til ABC Nyheter.

Han forklarer at det var en radikal endring atmosfærens situasjon som gjorde at vi fikk dette omslaget til høytrykk, pent og mildt vær.

Så langt i dag topper Etne listen med 18,8 varmegrader.

– Det kan nok være at vi kan krype litt høyere opp på gradestokken enkelte steder, sier han.

Nådeløst

– Hvor lenge varer dette finværet?

– Det er egentlig et ganske nådeløst svar. Det ser ut til at det går mot slutten for Vestlandet først. Her venter vi at høytrykket skal svekkes allerede utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Da trekker det først inn med skyer, også kommer det nedbør etter hvert.

Haga forklarer at nedbøren i løpet av tirsdag og starten på onsdag vil ta seg innover i hele landet. Da blir det mer skyer, nedbør og betydelig fall i temperatur.

– Nedbøren kan komme som snø allerede onsdag, og det vil være vinterlig vær i store deler av landet igjen, forteller Haga.