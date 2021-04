Kjærvik ble funnet skutt og drept hjemme på Røa i Oslo mandag 12. april.

Kjærvik hadde nylig fylt 70 år og hadde en lang yrkeskarriere som forsvarsadvokat bak seg, inkludert en rekke høyprofilerte saker som Orderud-saken, Nokas-saken og Landås-saken.

Slet med psykiske problemer



Ifølge siktedes forsvarer, John Christian Elden, skal det ha vært en langvarig konflikt mellom den drepte advokaten Tor Kjærvik og den siktede mannen i 30-årene.

Den siktedes egen mor bekrefter at sønnen i perioder har slitt med psykiske problemer, og at hun de siste årene mistet kontakten, men avviser samtidig at skilsmissen og årene etter bruddet var konfliktfylt.

– Det finnes vel ingen lykkelig skilsmisser, men det var ingen konflikt og vi var enige om at han skulle være hos Tor annenhver helg og en dag i uken, forteller moren til VG.

– Jeg har selv fryktet at jeg kunne bli drept

Tor Kjærvik (70) var forsvarer i en rekke profilerte saker, blant annet som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men også i Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald / NTB

I et intervju med Nettavisen utdyper moren sin uro for at noe alvorlig kunne skje med sønnen.

– Jeg er ikke overrasket over at han skjøt sin egen far. Jeg har ventet på at noe skulle skje, og jeg har selv fryktet at jeg kunne bli drept eller at han kom til å gjøre noe mot meg, forteller den drapssiktedes mor. Hun håper at sønnen nå får den hjelpen han trenger.

Ifølge NRK har den siktede 36-åringen forklart seg detaljert om fortiden sin. I avhøret skal han sagt at han var sterkt preget av konflikter rundt samlivsbruddet og barnefordelingen for mange år siden, og at han slet mentalt.

– Jeg vil si vi hadde god kontakt og et fint forhold

En nevø av Tor Kjærvik sier til avisen Varingen at heller ikke han var kjent med interne stridigheter av betydning i familien.

– Vi i familien har snakket sammen, og dette er helt ukjent for oss. Jeg vil si vi hadde god kontakt og et fint forhold. Jeg minnes med glede fine ferieturer vi hadde. Om vi ikke pratet sammen ukentlig, så var det ofte. Nå sist gang i slutten av mars, forteller han.

Ikke tidligere straffedømt



Politiet har ikke villet kommentere om de ønsker å gjennomføre en prejudisiell observasjon av 36-åringen for å vurdere den siktedes tilregnelighet.

Kjærviks sønn er ikke tidligere straffedømt. Onsdag ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er også ilagt medieforbud de to første ukene.