– Jeg er helt i sjokk. Dette er forferdelig. Jeg har akkurat fått vite at en fantastisk kollega har blitt drept, sier den kjente advokaten Mette Yvonne Larsen til VG.

Larsen sier hun måtte utsette et møte i Bergen da hun fikk beskjeden om at det var den profilerte advokaten Tor Kjærvik som ble drept på Røa mandag kveld.

– Tor Kjærvik var virkelig en av de beste vi hadde av forsvarere. Han gjorde en imponerende innsats i Orderud-saken og viste seg som en lavmælt og rolig advokat som oppnådde veldig gode resultater for sine klienter, sier Larsen.

I sjokk: Advokat Mette Yvonne Larsen mener Tor Kjærvik var ebn av de beste advokatene i landet. Foto: Tore Meek / NTB

– Spesielt opprørende



Advokatkollega Ola Lunde er også preget av drapet.

– Jeg har mottatt budskapet med stor sorg, skriver Lunde i en melding til VG.

Mangeårig kollega Frode Sulland husker Kjærvik som en god kollega og nabo.

– Som alle andre opplever jeg dette som forferdelig tragisk. Ekstra spesielt er det også fordi jeg bor svært nær der det skjedde, og var ute for å gå en kveldstur omtrent på drapstidspunktet. Det gjør dette spesielt opprørende, sier han til Advokatbladet.

Sulland beskriver Kjærvik som en solid kollega.

– Det har aldri vært noen tvil om at han var sin klients nærmeste støttespiller. Jeg opplevde han som en faglig sterk, og etisk svært grundig advokat.

Også hos Advokatforeningen mottas nyheten med stor sorg.

– Tor Kjærvik var en anerkjent og god advokat, med et langt virke i rettsstatens tjeneste. Det er med stor sorg vi i Advokatforeningen mottar nyheten om denne tragiske hendelsen, og vår medfølelse går til Tor Kjærviks etterlatte, sier foreningens leder Jon Wessel-Aas til NTB.

Ikke avhørt



En mann i 30-årene er siktet for drapet. Han er ifølge politiet i nær realsjon til offeret.

Han har fått oppnevnt John Christian Elden som advokat.

Elden opplyser til VG at klienten selv meldte seg for polititiet. Til NRK sier han at han ikke ønsker å uttale seg om hvordan klienten stiller seg til siktelsen, ettersom han ennå ikke er avhørt.