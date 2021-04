Da Kari Jaquesson (58) i fjor begynte å poste videoer der hun går eller kjører rundt og latterliggjør ideen om at vi er i en pandemi, var det ikke fritt for at vi ble litt sjokkerte.

Samtidig har jo den abdiserte fitnessdronningen sagt og skrevet mye underlig de siste årene – jeg skal ikke rippe for mye opp i det her nå, men et par av stikkordene er vel Syria og pikksuging – så vi kan le litt av henne. Det er ikke mange som blir med på de greiene hennes, tenker vi kanskje. Det er jo helt forrykt nesten alt hun sier.

Da er det på et vis litt verre at Oslos lenge kuleste brusprodusent også viser seg å være en coronafornekter. O. Mathisen, som blant annet lager Tøyencola, har trykket referanser til konspirasjonsteorier om covid-19 på flere av brusflaskene sine. Tidligere i år kunne Faktisk.no avsløre at brusselskapets günder Jarle Hollerud i fjor ble bortvist fra Ullevål sykehus. Han skal ha bedt ansatte der si at pandemien ikke eksisterer.

Til tross for fryktelig mye, så er Charter-Svein en mange lytter litt til.

Konspirasjonsteorier har vind i seilene om dagen. Med Donald Trumps USA og konspirasjonsbevegelsen QAnon har konspirasjonsteoretikere også fått betydelig innflytelsesmakt de siste årene.



I Norge er konspirasjonsbevegelsen heldigvis foreløpig liten. Men denne uka ble den litt større.

Først døde den kjente coronafornekteren og konspirasjonsteoretikeren Hans Gaarder (60), med covid-19.

Så skjedde det aller mest skuffende:

Svein Østvik (59) brente munnbindet sitt utenfor Stortinget. Jepp.

Selveste Charter-Svein var en av et par hundre som demonstrerte mot coronarestriksjonene utenfor nasjonalforsamlingen lørdag formiddag.

Nå må jeg bli litt personlig: Svein, jeg har bare møtt deg én gang. Du husker ganske sikkert ikke meg, men du ga meg et veldig godt inntrykk. Og det har jeg hatt av deg siden også, gjennom reality-serier og intervjuer. Du fremstår alltid sympatisk. Men nå … Fy faen, så skuffa jeg er over deg!

Det er lett å avfeie dem som dumme, dumme mennesker, disse som tror på coronakonspirasjonene. De som faktisk velger å bruke energien sin på å jobbe mot alle de gode kreftene som jobber så hardt for at vi skal komme oss gjennom dette. Det er farlig om oppslutningen rundt denne bevegelsen vokser. Mennesker vil dø om vi følger rådene fra konspirasjonsteoretikerne. Mange, mange mennesker. Dødsfallet til coronafornekter Gaarder kan fungere som en advarsel i så måte.

Glem Kari Jaquesson og brusprodusenten. De færreste hører på dem. Men det blir alvorlig når folk samfunnet setter pris på bikker over og tilter. Når elskelige, joviale Svein Østvik plutselig målbærer at vi ikke behøver å bry oss om coronaen. At covid-19 ikke er farligere enn andre virus. At myndighetene «sykeliggjør» befolkningen (hva nå enn det egentlig betyr).

For, til tross for fryktelig mye, så er Charter-Svein en mange lytter litt til. Faktisk. Det er også derfor han brukes i reklamer.

Nå menger han seg med konspirasjonsteoretikere, og prøver å få flest mulig med på at pandemien ikke er farlig, eller endog at det ikke finnes noen pandemi.

Og det er litt sånn med med konspirasjonsteorier at tror du på én, så tror du på alle. Tror du at verden styres av en pedofili-ring, så tror du også at corona er en stortstilt bløff. Og gjerne også at holocaust er det samme.

Slik er det i Norge også. Slik var det også under demonstrasjonen utenfor Stortinget på lørdag.

Ifølge konspirasjonsekspert John Færseth var to av fire talere under markeringen profilerte antisemitter. En av dem mener jødene selv sto bak holocaust.

Jeg må bli personlig igjen nå, Svein: Det er lov å trå feil. Men nå må du tenke deg om en runde til. For dette kan du ikke være bekjent av.



Fremdeles til deg, Svein: Når det i Norge er ganske få, 684 mennesker, som har dødd med eller av covid-19, så er ikke det et tegn på at pandemien ikke finnes. Tvert imot er det et vitnesbyrd om at tiltakene i Norge virker, og at vi derfor kommer oss bedre gjennom dette enn de fleste andre land.

I Verden nærmer dødstallet seg nå tre millioner.