Onsdag kveld ble det kjent at syv fullvaksinerte beboere ved sykehjemmet Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim hadde fått påvist coronaviruset. To av dem var lagt inn på sykehus, men den ene er nå blitt utskrevet, opplyser kommunen torsdag.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, bekrefter overfor ABC Nyheter at alle de gjeldene beboerne ved sykehjemmene hadde fått coronavaksinen til Pfizer.

Sykehjemsbeboere i Norge har enten fått vaksinen til Pfizer eller Moderna.

– At så mange fullvaksinerte blir smittet og syke, har ikke skjedd før, sier Aavitsland til VG.

– Vi tror det bare er uflaks, men vi vurderer alle muligheter, legger overlegen til.

Kommuneoverlege: Avdød var alvorlig syk

Seks fullvaksinerte beboere ved Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes er også smittet av coronaviruset. En av de smittede døde onsdag.

– Han var over 85 år med en alvorlig grunnsykdom. Hva en person dør av går under taushetsplikten, men han var smittet av covid-19, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til NRK.

Alle smittetilfellene blant beboerne ved Rovik bo- og aktivitetssenterer er knyttet til den sørafrikanske mutasjonen, ifølge Sandnesposten.

Har ikke et registrert et lignende utbrudd

Det første smittetilfellet ble avdekket påskeaften. Siden har utbruddet ved sykehjemmet på Jessheim vokst i omfang, meldte Dagbladet onsdag kveld.

Beboerne fikk påvist viruset to måneder etter at de ble coronavaksinert med dose nummer to, opplyser kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy. Tre av de sju smittede beboerne har fått påvist enten den sørafrikanske eller brasilianske virusvarianten.

FHI sier de ikke har tidligere registrert et utbrudd blant vaksinerte med samme omfang som dette. De jobber nå tett med kommuneoverlegen for å finne ut hvordan de sju beboerne, som i utgangspunktet skulle være godt beskyttet, likevel er blitt syke.

– Kan vi forvente fremover at fullvaksinerte blir syke og dør av covid-19?

– Ingen vaksinasjon er 100 prosent beskyttende. Vi vet at vaksinerte i noen grad kan bli smittet og til og med en sjelden gang bli syke. Vi har svært få eksempler på coronasykdom blant landets førti tusen vaksinerte sykehjemsbeboere, sier Aavitsland til ABC Nyheter.

Pfizer Norge: – Absolutt sikkerhet mot smitte har vi ikke



Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, Joachim Henriksen, minner også om vaksinen ikke gir 100 prosent beskyttelse.

– FHIs innstilling til dette er helt riktig, selv om vaksinen gir ganske god beskyttelse, er det fortsatt mulighet for at noen kan bli smittet. Studier viser en effekt på godt over 90 prosent, men absolutt sikkerhet mot smitte har vi ikke, sier han til ABC Nyheter.



Ifølge FHIs statistikk er 1.060.944 vaksinedoser distribuert i Norge. 779.844 av disse dosene er fra Pfizer. Av Moderna og AstraZenecas vaksiner er det henholdsvis distribuert 101.900 og 179.200 doser.