Overlege Holme om EMA-uttalelse: – Andre begynner å skjønne nå

– Vi er overbevist om at det er vaksinen som har utløst dette. Det er det ingen tvil om, og det begynner andre å skjønne nå også, sier han til Dagbladet.

Overlegen ved OUS påpeker at forskningsteamet ved Rikshospitalet som han leder, så sammenhengen allerede for tre og en halv uke siden. Nå må EU oppdatere lista over vaksinens bivirkninger, mener han.

Tirsdag ble det kjent at vaksinesjef Marco Cavaleri i Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har uttalt i et intervju med den italienske avisa Il Messaggero at han nå mener det er en klar kobling mellom AstraZenecas vaksine og blodpropptilfellene. Men EMA har ikke offisielt konkludert i saken.