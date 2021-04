Har sendt ut farevarsel: – Venter mye snø

Vinteren slipper ikke helt taket foreløpig, i hvert fall ikke på Vestlandet.

Meteorologisk institutt melder på Twitter onsdag at det er sendt ut gult farevarsel for snø på Vestlandet sør for Stad.

– Torsdag ettermiddag og kveld ventes mye snø. I lavlandet ventes 10-20 cm, i fjellet enda mer, skriver instituttet.

I perioder vil nedbøren komme som regn.

– Det kan være mange som vurderer å skifte til sommerdekk nå. Da er konsekvensene så store at vi sender ut obs-varsel, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til NTB.

Grå helg for de fleste

Men også i Sør-Norge oppfordrer meteorologen til å være oppmerksomme på at vinteren ikke helt har sluppet taket.

– Der det ikke kommer snø, vil det fortsatt være nattefrost. Da kan det være glatt på veiene om morgenen før sola tar tak, sier Borander.

Det store bildet for den første helga etter påske er at det blir en grå helg for de aller fleste. Unntaket er østafjells som ligger i ly av et lavtrykk fra vest som dominerer værbildet.



– Den store værvinneren

Hun oppfordrer folk i nord til å smøre seg med solkrem fredag, og sier det er mulig å sjekke UV-grad på met.no.

Et annet unntak fra det store grå værbildet er inngangen til helga i Troms og Finnmark.

– Fredag er Troms og Finnmark den store værvinneren. Da er det endelig en skikkelig solskinnsdag i nord. Nå tar sola så godt at det kan bli varmt i husveggen. Dette kan bli en dag å ta vare på, sier Borander.