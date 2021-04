Sp kaller statsministeren inn til høring i Bergen Engines-saken

Solberg er leder for regjeringens sikkerhetsutvalg, men har så langt vært taus om det omstridte salget av motorfabrikken i Bergen til det russiskeide selskapet TMH International, påpeker Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som er saksordfører i saken.

– Når både Statsministerens kontor og hele fire departementer har visst om saken uten å gripe inn, svekker det tilliten til regjeringens sikkerhetsarbeid. Kommunikasjonen og koordineringen har vært en farse. Vi må få trygghet for at dette ikke vil skje igjen, sier Mehl til NTB.

Utenriks- og forsvarskomiteen holder høring om saken i slutten av april.

– Ikke tatt på alvor

Justisminister Monica Mæland (H) kunngjorde 23. mars at regjeringen hadde besluttet å stanse salget av sikkerhetshensyn, etter sterkt press fra Stortinget.

Samtidig ble det nylig kjent at en ansatt i Utenriksdepartementet i chattemeldinger på Facebook hadde opplyst nåværende Bergen Engines-eier Rolls-Royce om at salget neppe ville kunne stanses med norsk lov.

Mehl mener dette bekrefter at regjeringen ikke har hatt kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap. Hun peker også på at regjeringen fikk beskjed om salget 15. desember i fjor.

– Meldingene forsterker inntrykket av at Høyre ikke har tatt salget på alvor og vurdert sikkerhetsloven før saken sprakk i mediene. Det vitner om et bevisstløst forhold til sikkerhet og beredskap. Statsministeren er øverste ansvarlig for sikkerhetsarbeidet og må svare for hvordan dette kunne skje, sier hun.

– Meldingene fra UD kan ikke forstås som noe annet enn et klarsignal til Rolls-Royce om at salget ville gå gjennom, slik både forsvarsministeren og Næringsdepartementet også sa i februar, føyer hun til.

– Løst annerledes

Heller ikke Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt er imponert over statsministerens håndtering av saken. I den siste muntlige spørretimen i Stortinget før påske presset hun Solberg på saken.

Solberg vedgikk da at saken kunne vært løst annerledes.

– Det er viktig å gå igjennom og se på erfaringene fra salget med Bergen Engines. Det er regjeringen ganske ydmyk på at vi må gjøre, sa hun fra Stortingets talerstol.