«En historisk dokumentarserie basert på intervjuer med norske frontkjempere – nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet på Hitlers side under 2. verdenskrig. (...) Et bredt utvalg av faghistorikere bidrar til å sette frontkjempernes historier inn i en sammenheng.»

Slik blir NRKs nyeste krigsserie «Frontkjempere» presentert av statskanalen. Tirsdag 6. april sendes 1. episode.

Intensjonen med serien har vært å formidle en historie som for de aller fleste nordmenn er helt ukjent. Det store spørsmålet som blir belyst er hvorfor tusenvis av nordmenn frivillig valgte å kjempe for okkupasjonsmakten på Østfronten.

Historiker: – Da hadde jeg ikke medvirket

Regissør og produsent Alexander Kristiansen jobbet med serien i mer enn 10 år før den ble en realitet. Han hadde håpet at serien skulle bidra til ny refleksjon og ettertanke.

Men allerede før første episode er vist på NRK, står frontene steilt mot hverandre. Beskyldningene hagler om historieforfalskning og kilder som føler seg misbrukt.

– Vi fikk se utkastet for to uker siden. Da var det ikke lenger mulig å påvirke resultatet nevneverdig. Jeg hadde ikke medvirket hvis jeg visste at det skulle bli sånn som det ble , sier historiker Lars Borgersrud til VG.

Han er en av dem NRK omtaler som «et bredt utvalg av faghistorikere som har bidratt til å sette frontkjempernes historier inn i en sammenheng.»

– Vi protesterte og forlangte omfattende endringer

Seniorforsker ved Holocaustsenteret, Terje Emberland. Foto: HL-senteret

Seniorforsker ved Holocaustsenteret, Terje Emberland, liker heller ikke resultatet av serien. Han mener serien fremstår som et «ukritisk mikrofonstativ», og angrer på at han lot seg overtale til å bidra.

– Vi protesterte og forlangte omfattende endringer som betingelse for å tillate at våre intervjuer fortsatt kunne brukes. Det ble vi lovet. Så hørte vi ingenting før vi fikk beskjed om at serien var ferdig og skulle sendes, sier han i et intervju med Dagbladet.

5.000 nordmenn deltok ved fronten – flere er savnet



Fra starten i januar 1941 meldte de første 200–300 norske frontkjemperne seg til tjeneste, men rekrutteringen økte etter det tyske angrepet på Sovjetunionen i juni 1941.

Mer enn 5.000 nordmenn deltok ved fronten i løpet av krigen, og mer enn 700 mistet livet. Andre kom aldri til rette, og er fortsatt savnet i strid, ifølge Store norske lesikon.

Nordmennene bidro hovedsakelig innen spesielle avdelinger som Regiment Nordland (januar 1941), Norges SS (mai 1941), Germanske SS Norge (juli 1942), SS-skijegerkompani, senere -bataljon (august 1942) og fire politikompanier (1942–1945). Da krigen var over ble norske frontkjemperne dømt som landssvikere.

– Krigseffekter, blod og gørr, tonesatt a-la-Hollywood

I et felles debattinnlegg i Dagsavisen tar historiker Lars Borgersrud, avdelingsleder ved Institutt for forsvarsstudier, Sigurd Christian Sørlie, tidligere direktør ved Hjemmefrontsmuseet, Arnfinn Moland, og seniorforsker ved Holocaust-senteret, Terje Emberland, et kraftig oppgjør med de mener er en skjønnmaling av kigsforbrytelsene som ble begått av de norske frontsoldatene i Hitler-Tysklands tjeneste under 2. verdenskrig.

«Det er blitt en film om heltemodig innsats. Teatralske scener om slit og savn og krigens brutalitet, med krigseffekter, blod og gørr, musikalsk tonesatt a-la-Hollywood. Og om tragiske private skjebner. Men nesten ingenting om nazisme,» oppsummerer de de fire historikerne. De mener det er lite troverdig at frontkjemperne sier de aldri hadde sett eller hørt noe om Holocaust.

Regissør forsvarer serien: Ber om respekt for integritet

Regissør Alexander Kristiansen skriver i en epost til Dagsavisen at han er overrasket over at historikere ikke har større forståelse for journalistisk integritet og redaksjonelle avgjørelser.

Han mener det er en styrke for serien at historien er belyst fra ulike historiske perspektiv, og viser til at serien har vært til vurdering av etikkeksperter i NRK før publisering.

Første episode av«Frontkjempere» sendes på NRK1 tirsdag 6. april kl 21.20 og i NRK TV. Episode 2-4 sendes mandag 12., 19. og 26. april kl 21.20 på NRK1 og i NRK TV.

