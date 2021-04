Slik reagerer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Twitter etter at deltagere i «Påskelabyrinten» får hjelp av egne quizlag som googler seg fram til svarene. Dermed får enkelte deltagere fortsette nærmest i det uendelige, til stor irritasjon for enkelte lyttere.

– Greit nok at det er litt generell lynsjestemning i samband med covid-19, men no er det på tide å mobilisere det vi har av moralsk harme mot dei som verkeleg fortener det: Folk som juksar i Påskelabyrinten, skriver statsråden.

Reagerer på for mye coaching fra medhjelpere



For mange nordmenn er den årlige påske-quizen et høydepunkt. Helt siden 1987 har den populære og entusiastiske programlederen Viggo Valle underholdt nordmenn med sine eksotiske og kompliserte reisenøtter, og spurt: «Kor ska vi reis hen?»

Deltagerne må svare på til dels infløkte geografiske spørsmål før de resonnerer seg fram til riktig svar. Slik kan lytterne selv bli med på reisen verden rundt.

Men i år har flere reagert på bruken av hjelpemidler, som de mener har gått alt for langt, skriver NRK. Resultatet av coachingen fra sidelinjen er at deltakere får holde på resten av programmet, og av og til inn i neste sending dagen etter.

Dermed blir nåløyet enda trangere for de titusenvis av lyttere som kanskje også hadde lyst til å teste ut sine kunnskaper.

«Dette blir for dumt»

Publikumsservicen hos NRK har mottatt klager fra folk som er sinte og frustrerte.

De skriver: «Flaut, trist, juks og skuffende.» «Jeg gidder ikke mere. Her er det ikke kunnskap om reisemål som gjelder, men hvor god en eller flere medhjelpere som avgjør. Dette blir for dumt», oppsummerer en trofast følger av«Påskelabyrinten».

En annen frustrert TV-seer skriver dette, ifølge NRK:

«Programmet var mer interessant før hvor deltakerne resonnerte seg frem til svaret selv. Når den siste deltakeren i dag har hjelp av en svoger og et helt quizlag, samtidig som deltakeren stort sett hele tiden er opptatt med å se på to skjermer han foran seg, burde det vært strammet inn».

– Hjelpemidler har vært lov helt siden 1980-tallet

Programleder Viggo Valle (66) tar påstandene om juks med et smil. Han sier de prøver å lage oppgaver som ikke lett lar seg google, men at det er vanlig å be slekt og venner om hjelp.

– At til og med en minister påstår at Påskelabyrinten er juks, viser jo at det vi holder på med engasjerer. Men det er altså ikke juks. Hjelpemidler har vært lov helt siden 1980-tallet. Prinsippet er det samme. Det går bare så mye raskere med dagens hjelpemidler, konstaterer Valle overfor statskanalen.

At påske-quizen for første gang blir direktesendt på TV, er ikke den erfarne radiomannen så begeistret for, men hadde helst sett at det var forbeholdt radio.

Nærmere én million nordmenn følger med



– «Påskelabyrinten» er så til de grader laget for radio, og er et program der jeg beskriver mennesker og steder slik at folk ser det for seg i sitt eget hode. Det blir en utfordring å gjøre det samme på tv, innrømmer han overfor Dagbladet.

«Påskelabyrinten» har vært et fast innslag i 34 år, og Valle har stilt lytterne ikke mindre enn 2.517 spørsmål i løpet av alle disse årene. Nærmere én million nordmenn sitter klistret til radioen, og nå via TV og laptop, når nye reisenøtter knekkes i påskeferien.

«Påskelabyrinten» sendes på radio og TV, på NRK P1, NRK P1+ og NRK1 hver dag kl. 10 gjennom hele påsken.