Slutt for «Radioresepsjonen» – alle tre forlater NRK

Radioresepsjonen holdt pressekonferanse på Frognerseteren i Oslo i 2011 for å annonsere at de kom tilbake på radioen etter en sesong på TV. (Fv) Tore Sagen, Steinar Sagen, Bjarte Tjøstheim. Nå er det slutt for programmet. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB