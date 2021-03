(Denne saken ble først publisert på Kampanje).

Schibsted News Media vil satse kraftig på lyd, og skal i løpet av 2021 lansere et eget abonnementsbasert podkastprodukt. Inn dørene kommer noen av de største podkaststjernene i landet. Schibsted har signert både Herman Flesvig, Mikkel Niva, Tore og Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim. De kommer alle fra NRK.

– Dette er en felles Schibsted-satsing, hvor vi har som ambisjon å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted. Vi har gjennom mediehusene våre allerede en tung kompetanse og posisjon innen podkast, og vil fremover investere ytterligere i kvalitetsinnhold. Vi tror dette vil bidra til mer mediemangfold innen lyd, og et bedre tilbud til alle som elsker podkast, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, i en pressemelding.

Flesvig og Niva har ledet «Friminutt» på NRK, som er Norges største podkast ifølge målingen fra Podtoppen.

– Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Herman Flesvig og Mikkel Niva.

- Spennende og skummelt

Tveitnes forteller at podkastsatsingen er noe Schibsted har jobbet med i lang tid, men på grunn av hensynet til konfidensialitet rundt profilene har det vært ytterst få i Schibsted og mediehusene som har vært kjent med detaljene i prosjektet.

Tidligere denne uken ble det kjent at trioen i Radioresepsjonen slutter i NRK, uten at en ny oppdragsgiver ble navngitt.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal, og selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsted nå går med eksklusivt podkastinnhold. Vi lover iallfall at vi skal fortsette å gi våre trofaste tilhengere, og kanskje noen nye, lettbeint underholdning på et skyhøyt nivå. Og så må vi jo finne på et nytt navn, sier Steinar Sagen på vegne av trioen.

– Vi er mer enn utrolig fornøyde med å ha signert Tore og Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, og vi gleder oss veldig til å jobbe med dem. Vi skulle gjerne delt nyheten tidligere, men i slike prosesser er det naturlig nok mange hensyn å ta, så vi hadde rett og slett ikke mulighet til å kommentere på dette før nå, sier Tveitnes.