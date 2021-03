John Carew (41) og Pernille Juvodden (25) har fått en datter

– Hver eneste en fikk meg til å føle meg som en kriger og ga meg all selvtillit og kjærlighet jeg trengte for å potensielt måtte føde uten en partner. Det var tross alt en kamp mot klokken. At det gikk er virkelig helt rått! (...) Jeg er så utrolig forelsket, takknemlig og lykkelig!

Det skriver Pernille Juvodden (25) på Instagram etter at datteren kom til verden 26. mars på Ullevål sykehus

– Jeg er knust av tanken

Etter at hun fikk påvist coronasmitte var det uvisst om samboeren kunne overvære fødselen. Hun måtte ligge alene på isolat før fødselen ble satt i gang.

– Jeg er knust av tanken på at jeg nå kanskje må føde alene, skrev Juvodden til sine mange følgere.

Men etter at John Carew hadde hadde testet seg to ganger, og begge corona-prøvene viste seg å være negative, fikk han grønt lys av sykehuset, skriver VG.

– Det gikk akkurat og han fikk deltatt på vårt livs største øyeblikk!! Selv om jeg måtte være uten partner for det meste av tiden følte jeg det aldri slik, forteller Pernille Juvodden på Instagram.

– Ord kan ikke beskrive takknemligheten



Nå takker paret de sykehusansatte for innsatsen, og at alt gikk bra til slutt.

– Tenk at så mange mennesker gjorde det de kunne for at kjæresten min og jeg skulle få oppleve vårt første barn komme til verden, sammen . Ord kan ikke beskrive takknemligheten jeg har til de menneskene som har holdt meg i hånden og hjulpet oss denne uken som har gått, forteller hun på Instagram.

Pernille Juvodden jobber som modell og influenser. I mai i fjor ble det kjent at hun og John Carew var et par, og at de senere ventet barn. Carew har en sønn fra et tidligere forhold.

91 A-landskamper



Carew har spilt for Lørenskog, Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa og Stoke City før han avsluttet karrieren i West Ham i mai 2012.

Carew spilte 91 A-landskamper og scoret til sammen 24 mål for Norge. Han ble tildelt «Kniksenprisen» i 2006 som spiller i fotballklubben Olympique lyonnais.

41-åringen har også medvirket i flere filmer og spilte blant annet en av hovedrollene i den norske TV-serien «Heimebane».