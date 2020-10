John Carew og kjæresten skal bli foreldre

Den tidligere fotballproffen John Carew (41) har delt et bilde hvor han holder rundt magen til kjæresten Pernille Juvodden (24).

«Baby on the way», skriver Carew.

Det var VG som først meldte om saken.

Dette blir andre gang Carew blir pappa. Det var i mai at VG bekreftet at Carew hadde funnet lykken med den 17 år yngre influenseren. Før dette hadde ryktene om at de to hadde funnet tonen svirret en stund.

– Vi synes det er veldig stas å ha en liten en på vei, og det begynner å bli enda mer virkelig for hver dag som går nå. Magen blir større og vi koser oss veldig, sett bort ifra at jeg ikke føler meg helt i toppform om dagen, sier Juvodden til Elle.

John Carew er en tidligere fotballproff med en fortid i blant andre Valencia, Lyon og Aston Villa. Han står også bokført med 91 landskamper og 24 mål på det norske landslaget. Han har også forsøkt seg som skuespiller, blant annet i NRK-serien «Heimebane», skriver NTB.