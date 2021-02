Elisabeth Carew er gravid

I august 2019 delte Carew gladnyheten om at hun og kjæresten Svein-Olav Grevstad (38) hadde blitt foreldre for første gang.

Nå venter popartisten sitt andre barn.

Nyheten ble delt av Carew selv, som har publisert et innlegg på Instagram.

«Buksa er blitt trangere siste tiden og det er sånn det skal være. Tenk at lille jenta vår blir storesøster til sommeren. Gjetter du om det er lillesøster eller lillebror hun får?», skriver popartisten til følgerne sine.

Til Dagbladet forteller Carew at hun og familien gleder seg stort, og at de er ekstra spente på hvordan det blir med to barn under to år.

– Men dette blir uansett helt magisk og vi er så takknemlige. Og så er det ekstra hyggelig at det bare blir noen måneder mellom datteren til broren min og vår lille, fortsetter hun.

Broren hennes, John Carew (41), venter barn med kjæresten Pernille Juvodden (24).