Jahn Teigen inngikk pakt med datteren før han døde

– Den innebærer at jeg skal gjøre ting i pappas ånd, i stedet for mine egne interesser. Det er jeg som skal forvalte hans livsverk videre, forteller Sara Skorgan Teigen til TV2.

I januar kom nyheten om at deler av Jahn Teigens store samling fra sin innholdsrike karriere skal auksjoneres bort.

– Han er på aller øverste hylle når det gjelder popularitet og et stort og bredt publikum, i alle aldersgrupper og over hele landet, uttalte auksjonseksperten Hans Richard Elgheim.

Sa ja uten å se samlingen først



Han takket umiddelbart ja uten en gang å ha sett den enorme Teigen-samlingen på forhånd.

– Dette er det Sara Skorgan Teigen som har bestemt. Det er hun som faktisk har kuratert samlingen. Interessen er veldig stor. Lokalene er ikke små, men det er så mange ting her at vi må begrense besøket. Folk må melde seg på i forkant via epost, forteller Elgheim til NTB.

Ifølge pakten mellom Sara Skorgan Teigen og hennes nå avdøde far, er det datteren som nå skal forvalte den folkekjære artistens minner videre, og gjøre den tilgjengelig for så mange som mulig.

– Det vet jeg pappa ville ha likt veldig godt

Nylig ble det kjent at Sara Teigen donerte hele arkivet etter den folkekjære artisten til Nasjonalbiblioteket. Her finnes omfattende dokumentasjon av Teigens liv og virke som musiker og artist gjennom mer enn 50 år; blant annet utklippsbøker, personlige papirer, og unike film- og lydopptak

– Mye av dette er jo ikke publisert noe sted tidligere, og nå kan folk få tilgang til det og forske i det. Det vet jeg pappa ville ha likt veldig godt, fortalte Sara Skorgan Teigen i en pressemelding.

Ny utgivelse med Teigen-sanger



I pakten som far og datter ble enige om før hans bortgang, er det nedtegnet hva datteren har forpliktet seg til. Det er et ansvar hun tar på største alvor og med stor kjærlighet til sin far.

Blant annet innebærer det en utgivelse av en samling Teigen-låter som aldri tidligere har vært utgitt.

– Det gleder jeg meg til å ferdigstille, forteller Sara Skorgan Teigen til TV2.

Vant hederspris, ble slått til ridder



Jahn Teigen døde 24. februar 2020 på Ystad sykehus i Sverige. Han ble 70 år gammel.

I løpet av sin lange musikerkarriere mottok han en rekke priser, og ble blant annet tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 1983 og 2009. Han deltok i 14 finaler i Melodi Grand Prix.

Jahn Teigen var utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2010, og ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012.

Video: Anita Skorgan sang «Min første kjærlighet» til minne om Jahn Teigen