«Adieu» til en folkekjær artist

Allerede i morgentimene hadde publikum møtt fram utenfor Tønsberg domkirke. De som ikke fikk plass, kunne følge seremonien på storskjerm utenfor.

Inne i kirken sang hans tidligere ektefelle Anita Skorgen «Min første kjærlighet», samt en nedtonet og andektig versjon av «Mil etter mil». Kledd i hvitt fortalte hun om da de møttes første gang.

– Du forsto aldri meningen med beskjedenhet. Et skritt bak deg er en lærerrik utkikkspost, sa hun og fortalte om en samtale som begynte for 40 år siden, og som aldri stoppet.

Den siste meldingen hun fikk fra Jahn, lød slik: «Jeg var stor, men jeg følte meg liten.»

– Da tenkte jeg: Nå er du klar, klar til å dra. Vi må alle til syvende og sist finne vår riktige størrelse. Takk, kjære venn, sa Skorgan.

Datterens «Adieu»

Også Jahn Teigen og Anita Skorgans datter Sara Skorgan Teigen (35) sang en av sin fars sanger. Sittende på en stol og med en button med bilde av Teigen fra hans glansdager på jakkeslaget, fremførte hun «Adieu».

Stemmen bar langt på vei, men mot slutten signaliserte hun til salen om å ta over før hun sa et stille adjø.

Den siste Teigen-sangen på programmet var «Slå ring», som Alexander Rybak fremførte med domkirkens jentekor.

Nasjonalskatt

Kulturminister Abid Raja (V) representerte regjeringen under bisettelsen. Han ga uttrykk for respekt for en artist som har berørt et helt folk på tvers av generasjoner.

– Norge har mistet en nasjonalskatt, samtidig skal vi være takknemlig for skattene vi sitter igjen med. Vi er ikke kjent for store ord, men Jahn Teigen snakket for oss alle. Han var modig, og han viste vei. Han sang ikke bare til oss, men for oss og til oss, sa Raja blant annet.

Venn og artistkollega Kim «Herodes Falsk» Hansen, forfatter og venn Morten Stensland og manager Trond Lie leste sine minneord sammen.

– Han var min kamerat, men han var også alles kamerat. Fra 1974 til 1984 var vi sammen så å si hver eneste dag. Vi var som to rampete brødre som elsket å gjøre alt det vi ikke fikk lov til. Den eneste regelen var at vi ikke skulle gjøre noe som vi kunne bli arrestert for. Takk Jahn, for all moro og glede, sa Herodes Falsk.

I Teigens ånd var det rom for både latter og applaus i kirken.

Æresrunde og minnetre

Blant dem som bar båren ut av kirken, var Anita Skorgan, Sara Skorgan Teigen, Herodes Falsk og Trond Lie. Bårebilen kjørte en æresrunde gjennom byen til tonene fra «Adieu», som ble spilt på repetisjon fra klokkespillet.

Tidligere biskop Per Arne Dahl, som ledet seremonien, fortalte at det blir satt opp et minnetre ved statuen av Jahn Teigen i byen. Det skal også opprettes et fond i Jahn Teigens navn som skal gi støtte til unge innen musikk og idrett.

Video: Anita Skorgan sang «Min første kjærlighet» til minne om Jahn Teigen: