Jahn Teigen er død, 70 år gammel. Den folkekjære artisten døde på Ystad Sykehus i Sverige mandag kveld.

Teigen folkekjære artisten har de siste årene levd et tilbaketrukket liv på Klockargården i Ingelstorp utenfor Ystad, dit han flyttet i 2008. Teigen etterlater seg datteren Sara Skorgan Teigen (35) som han fikk med Anita Skorgan.

Kolleger og venner hyller artisten og menneske Jahn Teigen på sosiale medier tirsdag,

«Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen – og for at vi var ordentlige kamerater! Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på

Prima Vera var (fra venstre) Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

scenen eller bak. Du vil alltid være med oss!», skriver vennen Herodes Falsk, som samarbeidet med Teigen i mange år, i det humoristiske bandet Prima Vera, og også som låtskriver.

«Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred!» skriver kulturminister Abid Raja (V).

Også Inger Lise Rypdal, som sammen med Teigen er to av våre største Melodi Grand Prix-profiler gjennom tidene, hyller artisten.

«Kjære Jahn, så har du forlatt denne veien og vi som er igjen har mistet en stor kunstner. Takk for den vakre og sterke stemmen din all den flotte musikken du har

laget. Du er allerede savnet.»

«Hvil i fred, kjære Jahn Teigen. Takk for inspirasjon, artisteri og enestående innsats som bøddel i musikalen Which Witch. Du etterlater et gigantisk musikkavtrykk» skriver artist, humorist og tidligere Dollie de Luxe-halvdel Ingrid Bjørnov.

Artikkelen fortsetter under videoen.

«Han har satt tone og tekst til det meste et liv skal gjennom. Min første kjærlighet. Mil etter mil. Det vakreste som fins. Jahn Teigen er min norske artist. Fra jeg var 10 og helt fram til i dag. Adieu – det er bare trist», skriver Ap-politiker Roger Ingebrigtsen på Facebook.

Journalist Yan Friis tar i bruk store minneord for Jahn Teigen.

«Trist. Trist. En bauta er borte. Du var en unik blomst i den norske artistfloraen, Jahn, og bare du kunne vende 0 poeng til triumf og seier. Du beriket vår hverdag. Nå krysser du elven alene. Men englene vil ta vel imot deg. Takk.»

«Tusen takk for sangene, Jahn Teigen! Og takk for at jeg fikk være med å hylle deg!» skriver artist Hanne Sørvaag på Facebook, og legger til et hjerte.

«Jahn Teigen er gått bort – men musikken, humoren og varmen lever videre. «Mil etter mil» vant norske Melodi Grand Prix i 1978 – og fikk null poeng i den europeiske finalen, nok til en heltestatus for meg og resten av russsen i 1979. Og takk for årene med Prima Vera – sangene og vitsene vekker fortsatt latter, smil og tårer», skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre, også han legger ved et hjerte.