– Vi er fortsatt inne i pandemien, og det er umulig å si hva som har hatt effekt. Nå kommer det mer forskning etter hvert, og da kommer det kanskje frem hvilke faktorer som har spilt en rolle. Men nå kan vi ikke gjøre de vurderingene. Det er for tidlig , sier professor Johan Giesecke i et lengre intervju med svensk TV 4.

Giesecke er viseordfører i strategigruppen STAG-IH i Verdens Helseorgansisasjon (WHO), og regnes som en betydelig kapasitet innen smittevern.

Uttalelsene kommer samtidig som 367.120 personer har fått påvist coronasmitte i Sverige, mens 7.993 personer er bekreftet døde.

Dødssifrene ligger langt over corona-statistikken i Sveriges nærmeste naboland. I Norge har 404 mennesker hittil mistet livet i pandemien.

– Mange land har nøyaktig samme utvikling som Sverige



Johan Giesecke mener det ikke er nødvendig med en total lockdown for å stanse dødsspiralen som ryster det svenske samfunnet.

– Nei, jeg synes Sverige følger en modell som har fungert. Mange andre land har nøyaktig samme utvikling som Sverige nå. Om det skyldes været eller noe annet er det ingen som vet. Men det er klart at luftveisinfeksjoner av denne typen sprer seg mest om vinteren. I sommer så gikk det ned nesten av seg selv, og vi trodde at det var over, sier Giesecke i TV-intervjuet.

Smitteverneksperten betegner de svenske tiltakene som «moderate« og «logiske» etter hvert som pandemien har krevd stadig flere ofre, og smitten sprer seg raskere enn noensinne. Han viser til at det er krevende å innføre strenge restriksjoner, fordi resultatet ofte kommer lenge etterpå.

– Jeg trodde det skulle spres mer som en vanlig influensa

I et intervju med SVT nylig innrømmet Johan Giesecke at han tok feil da han sammenlignet coronapandemien med en influensasesong.

– Jeg trodde det skulle spres mer som en vanlig influensa, mer jevnt. Nå vet vi at majoriteten av de som er smittet antakelig ikke er så smittsomme, og det er veldig vanskelig å gjøre modeller for. Vi har «superspredere» og folk som overhode ikke smitter, uttalte Giesecke.

På sensommeren i år kritiserte han den norske coronastrategien, og mente Norge vinglet for mye.

– Norge tillot reiser til Gotland den ene uken, for så å endre beslutningen den påfølgende uken. Man kan ikke gå frem og tilbake med restriksjoner så mye man vil. Folk blir forvirret, og vet til slutt ikke hva som gjelder , sa Sveriges tidligere statsepidemiolog til Svenska Dagbladet

– Hva har Anders Tegnell ment

Senest i dag gikk Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (81) hardt ut mot Sverige i et intervju med VG.

– Jeg har sett på utviklingen, ristet på hodet og stilt meg selv spørsmålet: Hvordan er dette mulig? En ting er hva Anders Tegnell har ment, og hvordan han har vurdert ting. Det er oppsiktsvekkende at de så lenge har fulgt de vurderingene som den medisinske folkehelseledelsen i Sverige har kommet med. Først nå i det siste snudde det, sier Brundtland.