Verste scenario i Sverige slo feil - ble verre

På oppdrag fra den svenske regjeringen utarbeidet Folkhälsomyndigheten i sommer tre ulike scenarioer for den videre smittespredningen av coronaviruset ut over høsten.

Nå har SVT undersøkt hvordan det gikk.

I den verste av de tre scenariene, trodde helsemyndighetene at man skulle nå smittetoppen i uke 39 med 1100 innlagte coronapasienter, før antallet ville synke gradvis mot nyttår.

Men økningen startet senere og har blitt høyere enn antatt.

I uke 47 var det nærmere 1500 coronapasienter på svenske sykehus. I samme periode trodde myndighetene at det ville være 427 innlagte pasienter.

– Tok lang tid

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier til SVT at smittespredningen har vært verre enn de forutså.

– Da hadde vi hatt en sommer der Sverige i perioder hadde hatt den laveste smittespredningen i Europa. Det tok veldig lang tid før vi så en stigning i Sverige. Så jeg synes at vi hadde en viss grunn til å være ganske positive, men så ble det ikke sånn, sier Tegnell.

Grunnen til at man gikk ut med ulike scenarier var for å forberede andre myndigheter på det som kunne komme i høst. De to andre scenariene var at smitten ville være lav, eller at det ville være middels høyt smittenivå gjennom hele høsten.

Pekte på Norge



I sommer trodde Tegnell at Sverige ville takle smittebølge nummer to bedre enn Norge.

– Jeg vil ikke si at vi er bedre forberedt, men vi kommer til å slippe billigere unna. Det er betydelig flere personer i Sverige som er immune enn i Norge, sa han på en pressekonferanse.

Så langt har det vært 7.893 coronarelaterte dødsfall i landet, 91 av dem det siste døgnet, ifølge tall fra Folkhälsomyndigheten. Sverige er oppe i 357.466 påviste coronatilfeller siden pandemien startet.

I Norge er det til nå påvist 42.776 smittetilfeller, og til sammen 404 personer har dødd med viruset.