Fredrik Skavlan i restaurerings-krangel med snekker

– Jeg ville helst ikke sitte her selvfølgelig, jeg ville at det skulle gå bra. Jeg vet ikke hvor mange faggrupper jeg har hatt inne, men jeg har nesten ikke klaget over noen ting. Jeg er veldig fortvilet over dette her, sa Skavlan i retten, ifølge Se & Hør.

Marerittet startet da den profilerte TV-stjernen skulle rehabilitere en tomannsbolig sommeren 2018. Prislappen skal ha vært på 21,6 millioner kroner.

12 millioner kroner i oppussing



Da Skavlan og hans kone, skuespilleren Maria Bonnevie, skulle skifte ut vinduene i boligen, hyret de inn flere håndverkere og gjorde avtaler om hvordan arbeidet skulle utføres.

Selve oppussingsarbeidet skal ifølge TV 2 ha kostet mellom åtte og 12 millioner kroner.

Underveis i rehabiliteringen skar det seg imidlertid mellom ett av håndverksfirmaene. Uenigheten, som denne uken behandles i Oslo tingrett, handler om ulikt syn på hvordan arbeidet er utført, kvaliteten på arbeidet og prisen på sluttproduktet.

Uenige om når arbeidet var ferdig



Håndverkeren, tømrermester Kjetil Eriksen, kjenner seg ikke igjen i kritikken mot firmaets arbeid med å renovere de nærmere hundre år gamle vinduene i boligen.

– Når Fredrik Skavlan sin oppfatning av hva vi skal levere ikke er det samme som vår oppfatning av hva vi skal levere, så må vi bli enige om når vi er i mål. Jeg er ikke kvalifisert godt nok til å si hvor Fredrik i sitt hode eller du som hans representant mener vi er i mål.

Slik svarte Eriksen da Skavlans advokat, Ole Johan Prytz, i retten spurte om ikke Eriksen som fagmann var kvalifisert til å vite når arbeidet med vinduene var ferdigstilt.

Krever en halv million



Tømrermesteren krever nå en halv million kroner i erstatning av Skavlan, som ønsker å heve kontrakten, skriver Se & Hør.

Skavlan krever også å få tilbakebetalt 341.000 kroner som han allerede har betalt motparten for arbeid på boligen.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som avsluttes fredag denne uken.