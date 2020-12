Tom Hagen skal i private notater ha skrevet om. slik politiet tolker det, hevn mot en person som var involvert i ekteskapskonflikten mellom han og kona Anne-Elisabeth Hagen tilbake i 1993, skriver VG.

Blant annet står det i notatene at Tom Hagen skal ha sagt til vedkommende at hen skal bli drept «sakte, men sikkert». Disse notatene skal stamme fra de siste åtte årene, ifølge VG.

Den aktuelle personen skal ha følt seg drapstruet av Tom Hagen i 1994. Hagen skal da ha oppsøkt ham ved to anledninger. Vedkommende ble avhørt av politiet i forbindelse med forsvinningssaken senest sommeren 2019.

De private notatene stammer fra tidlig på 2000-tall og frem til 2018. Notatene er blant politiets beviser mot drapssiktede Hagen.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, opplyser til VG at Hagen frivillig har gitt fra seg 20.000 sider med private notater til politiet.

– Han kan ikke huske at det i de aktuelle dokumentene skal fremkomme noe som skulle gi grunnlag for å mene at han skal ha hatt «hevntanker» slik det påstås. Hvis noen mener det, må det i så fall bero på en misforståelse der noen prøver å trekke ut enkeltstående setninger av sin sammenheng, skriver Holden i en e-post til avisen.

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

– Jeg og Lisbeth har opplevd at vi har hatt et godt ekteskap. Men vi har hatt humper i veien, som alle andre. Det er ingenting å legge skjul på, uttalte Tom Hagen til NRK i høst.