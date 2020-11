Slutt for «Stutum-kiosken» på Majorstua

Bak disken har revylegenden Bjørn Sand (92) ekspedert utallige kunder som haster forbi på vei til en t-bane, trikk eller buss.

Ikke alle har kanskje vært klar over at de bak disken er blitt ekspedert av skuespilleren i filmklassikerne «Mannen som ikke kunne le» fra 1968 og «Norske byggeklosser» fra 1972.

«Så trist, så trist! En perle av en klassisk tobakksforretning med også salg av perfekte pølser servert med følelse og stil. Takk for at dere har holdt på så lenge», skriver en nabo på sosiale medier, ifølge Nettavisen, etter at kiosken som har vært i drift sammenhengende fra 1920-tallet nå forsvinner fra bybildet i hovedstaden.

– Glad for at jeg slipper å permittere masse ansatte

Trafikknutepunktet i krysset på Majorstua er et av Norges travleste. Kioskens strategiske beliggenhet har derfor gitt klingende mynt i kassa når røyk, aviser, sjokolade og andre kioskvarer har gått unna i hjertet av Oslo.

Men nå er eventyret over. Viruspandemien som herjer i landet ble spikeren i kista. Med stadig færre nordmenn ute i gatene, falt omsetningen raskt. Til slutt ble marginene for små.

– Jeg er bare veldig glad for at jeg slipper å permittere masse ansatte. Foreldrene mine er jo pensjonert, så dette går jo bare ut over meg, og jeg skal nok klare meg, forteller Simen Sand til avisen.

Kundene forsvinner under coronapandemien



Etter at foreldrene Bjørn Hjalmar Sand og Unni Elisabeth Bernhoft (87) ryddet lokalene i forrige uke, har sønnen Simen fungert som daglig leder.

Han mener det tross alt er bedre å gi seg nå enn å være vitne til at foreldrenes forretning gradvis taper terreng i en krisetid for landet.

– Det er ikke bra for noen parter. Det var jo to måneder det ikke kom folk, dette har jo gått utover alle bransjer, konstaterer Simen Sand overfor Nettavisen.

Hans far, revyforfatter, filmforfatter og skuespiller Bjørn Sand, var i mange år regnet som en av Norges morsomste menn.

«En ubehøvlet og brautende nordmann uten sosiale antenner»

Kiosken og tobakksforretningen «Majoren» i det sterkt trafikkerte Majorstua-krysset har vært et fast innslag i bybildet siden 1920-tallet. Nå er det slutt. (Skjermdump fra Nettavisen)

Særlig populær var han i rollen som grinebiteren og kranglefanten «Stutum». Her gjorde han narr av nordmenns væremåte på en måte som fikk mange til å le av seg selv.

«Stutum er en ubehøvlet og brautende norsk mann, uten sosiale antenner, men med bøtta full av fordommer mot annerledestenkende, internasjonal solidaritet og kvinnefrigjøring.

Han klager over alt og alle, og er rasistisk, kjønnsdiskriminerende og motstander av alle typer forbud,» skriver Wikipedia om den folkekjære Stutum-karakteren.

Spellemannsprisen og «Fjols til fjells»



Bjørn Sand vant dessuten Spellemannprisen i 1973 i åpen klasse sammen med NRK-profilen Totto Osvold for sine elleville stunt i radioprogrammet «Nattata».

Sand var også et fast innslag i NRK-legenden Haralds Tusberg sitt underholdningsprogram «Løs på snippen».

På slutten av 90-tallet pensjonerte Bjørn Sand Stutum-karakteren for godt. I mellomtiden overtok han etter hvert driften av «Majoren» tobakksforretning på Majorstua sammen med sin kone Unni Elisabeth Bernhoft. Hun videreførte dermed arven da hennes far, revylegenden Bias Bernhoft, gikk bort i 1986.

Skuespilleren Unni Elisabeth Bernhoft spilte blant annet i klassikeren «Fjols til fjells» fra 1957.