Høie ut mot NRK-Solvang: – Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet

Under tirsdagens «Debatten» på NRK var munnbindpåbudet i Oslo et av flere temaer. I hovedstaden er det blant annet påbud om munnbind på kollektivtrafikk, i butikker og kjøpesentre, der man ikke kan holde minst 1 meters avstand.

Programleder Fredrik Solvang viste til at Folkehelseinstituttet (FHI) de siste månedene ikke har anbefalt bruk av munnbind. Det fikk helseminister Bent Høie til å reagere.

– Dette er veldig viktig for meg å understreke, for folk kan få et annet inntrykk når de hørte på deg nå. Folkehelseinstituttet har anbefalt alle de munnbindrådene og reglene i Oslo som gjelder nå, sa Høie.

– De sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag. Jeg snakket med dem i dag, svarte Solvang.

– Alvorlige spørsmål

På FHIs nettsider står det at der det ikke er mulig å overholde énmetersregelen, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

– Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo. Punktum, sa Høie.

– Men de sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag, svarte Solvang.

FHI skriver at det finnes dokumentasjon på at medisinske munnbind kan ha beskyttende effekt mot spredning av luftveisinfeksjoner, men at resultatene fra forskningen varierer sterkt.

– Utrolig viktig

Høie advarte igjen mot å skape inntrykk av at munnbindreglene ikke er anbefalt av FHI.

– Du må ikke late som at forskere i hele verden er enige om munnbind, svarte Solvang.

Før Høie gjentok:

– Det er utrolig viktig at du ikke skaper inntrykk av Folkehelseinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene i Oslo.

Nye tiltak i Oslo

Fra torsdag 29. oktober innfører Oslo nye, strenge coronatiltak. Oslo kommune innfører påbud om munnbind på offentlige steder innendørs når meteren ikke kan holdes, og på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

I tillegg anbefales innbyggerne i hovedstaden å ikke ha kontakt med flere enn ti personer ukentlig i sosiale sammenhenger utenom dem de bor sammen med og barnehage- og barneskolekohorter.

Antall deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Oslo kommune håper at tiltakene kun må vare i fire til seks uker.