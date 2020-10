– Hvis vi sammen klarer å følge de grunnleggende rådene om å være hjemme når vi er syke og holde god avstand til andre – i tillegg til å begrense antallet mennesker vi har sosial kontakt med – kan vi få en nedgang i smittetallene som gjør at vi kan feire en ganske normal jul med familie og venner, sier Espen Nakstad til ABC Nyheter.

Mandag presenterte regjeringen nye tiltak mot coronaviruset. Målet med tiltakene er å sikre en så normal julefeiring som mulig. Et av tiltakene er at man i private hjem ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

I tillegg oppfordres det til å ikke ha for mange nærkontakter i løpet av en uke.

– Det er nok dessverre nødvendig

Innstrammingene skjer etter at smitten har økt jevnt i Norge den siste tiden. Mellom mandag og tirsdag ble det registrert hele 433 smittetilfeller. Onsdag var det meldt om ytterligere 324 nye smittetilfeller.

Nakstad understreker at smitten ikke øker like raskt i Norge som i mange andre europeiske land.

– Situasjonen er ikke overhengende dramatisk enda, men hvis smitten fortsetter å øke i samme tempo som den siste uken kan situasjonen bli mer alvorlig i løpet av november måned. Vi risikerer at både antallet innleggelser på sykehus, antallet personer i karantene og de mange negative samfunnseffektene av økt smittenivå da vil gjøre seg mer gjeldene, sier assisterende helsedirektør Nakstad.

– Er tiltaket med at man ikke kan invitere mer enn fem gjester fra forskjellige husstander for inngripende?

– Det er nok dessverre nødvendig nå for å få redusert smittenivået. Men vi har heldigvis ikke kommet i en situasjon i Norge enda der vi må stenge ned skoler, barnehager eller virksomheter, eller innføre portforbud og liknende, slik enkelte andre land i Europa må gjøre.

Jobber med å forenkle råd

Nakstad sier at han har stor forståelse for at rådene kan være forvirrende og vanskelig å holde oversikt over.

Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak mot coronaviruset mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi jobber videre med å forenkle råd og regler, sier han.

De nye tiltakene trådte i kraft ved midnatt onsdag og vil vare fram til tidlig desember.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte de nye tiltakene mandag.