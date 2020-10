Nakstad: – Må gjøre endringer for å få kontroll på pandemien

Natt til fredag var det registrert 17.233 coronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn.

Økningen gjør at vi nærmer oss nivået fra mars, da det på det meste var mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at tallene viser at det er tydelig at vi må gjøre endringer for å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge.

– Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes, det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, og vi må jobbe mer målrettet mot miljøer og situasjoner der vi vet smitterisikoen er størst, sier Nakstad.

– Vi vurderer også selvsagt løpende andre tiltak som kan bli aktuelle der smitten er størst.

Torsdag var 44 coronapasienter var innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste tallet siden 22. mai.