Svenske pendlere føler seg mobbet: – Nordmenn tror vi kommer med smitte

Det er Länsstyrelsen i Värmland, svenskenes motsvar til fylkesnemnda, som rapporterer om pendlernes fortvilelse, melder avisen NWT. Det er Norges uforutsigbare åpning og stenging av grensene, som får skylden.

– For hver gang det skjer, får vi inn rapporter om at klimaet mellom landene, de sosiale relasjonene, forverres. Som at nordmennene tror at vi kommer med smitten, sier Tanja Ekegren stabssjef for kriseorganisasjon i Länstyrelsen i Värmland til NWT.

Åpen grense siden andre verdenskrig

Andre helgen i oktober ble grensene mellom Värmland og Norge stengt på nytt av UD, etter å ha vært åpen i fem uker. Smitteøkningen i Sverige gjorde at FHI anbefalte at regionen rødmerkes og at nordmenn anbefales å ikke reise til regionen. Dette skaper mye frustrasjon blant svenskene.

– Vi er veldig opptatt av forholdet mellom Sverige og Norge. Det er en grense som har vært åpen siden andre verdenskrig. Vi har hatt et veldig tett samarbeid, og vi har familier som bor på begge sider av grensen, sier Ekegren til NWT.

Hun påpeker at det ikke er alle pendlere som opplever seg mobbet, men at trenden er økende og at samtaleklimaet hardner til.

Innreiserestriksjonene mykes opp

Fra onsdag ble det innført en oppmykning av innreiseregler til Norge for utenlandske familiemedlemmer. Nå kan flere familiemedlemmer som er bosatt i utlandet, besøke slektninger i Norge.

Justisminister Monica Mæland (H) understreket på en pressekonferanse 15. oktober at karantenereglene fremdeles gjelder, og at det er viktig at de som kommer på besøk, følger de norske smittevernreglene.

– Dersom smittesituasjonen tillater det, vil det også fremover gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge, sa Mæland under pressekonferansen.