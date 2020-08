Grenseregioner vil hindre coronakonflikt mellom svensker og nordmenn

Hvordan opprettholde et godt naboskap under coronapandemien var blant temaene da fylkesmann Knut Storberget i Innlandet haddet et digitalt møte med sine svenske kollegaer i de svenske lenene Dalerne og Värmland tirsdag.

De tre regionene i det tett sammenvevde grenseområdet kjenner på flere utfordringer etter at Norge stengte grensen igjen til de to svenske lenene 15. august.

Grensestengningen får konsekvenser for næringsliv og arbeidsflyt og for mange familier og venner som blir splittet på hver sin side av grensen.

– Formelt finnes det en grense, men for oss som bor her, finnes den jo egentlig ikke, konstaterte landshøvding i Dalarna Ylva Thörn under møtet.

Økte motsetninger

Fylkeslederne er også urolige for et økende konfliktnivå mellom svensker og nordmenn i området. Uttalelser på sosiale medier og hendelser som har blitt opplevd som stigmatiserende, bekymrer dem.

– Vi har hatt tilfeller mellom mennesker, også på arbeidsplasser, med tilløp til noe aggresjon, knyttet til at man er svensk og norsk, sier Knut Storberget til NTB.

– Vi ser i sosiale medier at det begynner å komme sinne og beskyldninger over grensen, og det er vi bekymret over, uttalte landshøvding Georg Andrén i Värmland under møtet.

– Det er ingen som er tjent med å skape konflikter. Landene har forskjellige regler, og det må man respektere. Det er ingen som sitter med fasiten i denne pandemien, sier Storberget.

Nye grenseråd

For å forsøke å bedre grenseforholdet innfører de tre regionene nå fem grenseråd. Ett av rådene lyder:

* Vi skal snakke med hverandre og ikke om hverandre. Den grenseløse kontakten mellom oss mennesker trengs mer enn noensinne.

– I det øyeblikket man begynner å snakke om dem og oss, så har vi tapt, sier Storberget.

Regionslederne tar også til ord for flere satsinger og tiltak på tvers av grensen som kan skape sosialt og økonomisk utbytte.

Mer enn bacon og snus

De tre lederne oppfordret sterkt til holde kontakten over grensene varm – via telefon eller digitalt.

– Det er kanskje viktigere enn noen gang. Bruk dagen i dag til å ta en telefon over grensa, til en bestemor eller bror, kontakten bør være like intens som om grensen var åpen, uttalte Storberget.

Storberget mener det gjennom mediene kan virke som den viktigste samhandlingen over grensen handler om shopping, bacon, snus og cola.

– Men dette handler om helt andre ting. Grensestengningen er stor utfordring for familier, partnere og venner som blir skilt på hver sin side av grensen. For besteforeldre som ikke lenger får møte barnebarn sine. Man skal ikke undervurdere den menneskelige effekten av dette, heller ikke at det kan få utilsiktede helseeffekter. Mange sitter ensomme. Det er en krise i krisen, sier han.

Vil ha holdbar åpning

Under møtet ble det stilt spørsmål om hvorfor ikke den norske regjeringen kan åpne grensen mot de to lenene igjen, nå som smittetallene både i Värmland og Dalerne ligger under grensen på maks 20 smittede per 100.000 innbyggere.

– Jeg skulle bli glad hvis den norske regjeringen bekrefter at de åpner grensen, men jeg vil ikke at vi en uke senere igjen skal ha en stengt grense. Hvis grensen skal åpnes, må beslutningen være holdbar og stabil, uttalte Georg Andrén i Värmland

Storberget forsvarte den restriktive norske linjen.

– Jeg har full forståelse for det regjeringen har gjort. Våre land har tatt ulike beslutninger, men det som er viktig, er at vi som innbyggere og individer gjør det vi kan for å begrense smittespredning. Det er det viktigste for å få åpnet grensene, uttalte han.